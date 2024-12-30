智慧經營／台灣房屋集團首席副總裁 AI 策略服務 創造三贏

第3季底央行重手打炒房，房市頓時買氣沉澱，台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，房市有波動時，仲介品牌如何協助店頭度過風浪，並提高銷售率，同時鞏固市占率，考驗各家品牌能力，台灣房屋希望透過AI策略服務，達到買賣雙方、仲介服務三贏目的。

科技智慧升級 提供資訊

今年8、9月央行接連緊縮銀行不動產放款、第七波信用管制措施，已成功讓房市買盤冷靜，並同時打消市場對於房價上漲的預期；周鶴鳴分析，在央行出手調控房市下，有利市場長期健康發展，不過每當市場調整期，總引起買盤觀望氣氛轉濃，而對仲介業來說，穩定成交量最重要，這段調整期就是考驗各家品牌房仲業者的時候。

周鶴鳴表示，第4季、2025年初應是不動產市場、仲介業最受房市量縮的干擾的時期，為求突圍，房仲品牌業者必須要有策略，才能鞏固各自市占率，甚至進一步拉大與競爭者的距離。

周鶴鳴指出，以台灣房屋來說，近年積極投入AI策略，這次更找來輝達合作、祭三大AI服務，第4季每月起將逐月推出「AI地產機器人5.0」升級版服務，包括「2D美妝師」、「3D設計師」、「AI智囊團」等智慧功能。

周鶴鳴分析，這波AI服務升級是以「科技．數據．即時．互動」為方向，能快速精準提升賞屋、銷售、裝潢過程所需的房屋資訊，並提供消費者能以全新AI科技數據即時互動，解決買方在購屋上不方便，並同時降低店頭繁瑣房源的上架流程，提高買方賞屋品質，是目前房地產業最新科技化賞屋體驗。

周鶴鳴舉例，AI智能可以「虛擬淨化」方式把物件美化升級，尤其是仲介帶看時、屋主仍自住時的屋況，可以透過一鍵智慧化、去除照片中多餘的生活用品與雜物，提供買方更乾淨俐落的空間圖像，讓消費者線上賞屋視線不受干擾，提升判斷力和好感度。

另外，周鶴鳴說，對於房屋的空間格局，也可透過一鍵掃描，快速建模，店頭業務只要透過手機，就能掃描住宅空間並立即建模，同步丈量生成2D及3D格局圖與3D實境導覽，取代過去房仲以傳統人工丈量繪圖的繁雜工序，加速待售物件上架時間。

而對買方來說，消費者可透過此服務於任意時段，體驗3D全景賞屋功能，以無人機視角線上任意穿梭，360度全方位探索房屋格局、空間配置與內部細節。

擬真人化諮詢 即時推薦

此外，配合產業LLM大語言模型，品牌仲介業務能提供24小時的擬真人化不動產諮詢，像是物件推薦、區域行情、房屋貸款資訊或相關法規政策等，比方說，消費者可直接詢問「臥室可以放得下King Size床組嗎」，或是向AI敘述家庭人數、偏好商圈、物件喜好等需求，即可獲得AI推薦對應物件，並彙整出房源介紹與房價。

周鶴鳴強調，房價受政經大環境影響多且深，而持續上漲的房價也不斷讓政府頻出手抑制漲勢，房市受政策衝擊大，又會再讓買方觀望，對房仲業務又是衝擊，加上各家仲介品牌競爭激烈，品牌業者不僅需要鞏固既有市占率，同時要幫助直營、加盟店頭穩固業務，也要持續不斷深化店頭服務，並讓買方有感仲介服務升級，在在考驗品牌仲介業者的實力。

周鶴鳴指出，這波房市調整期，台灣房屋趁此機會透過AI服務的策略，目標更快速精準的提升賞屋、銷售、裝潢過程所需的房屋資訊，最終達到買賣雙方、仲介服務三贏目的。