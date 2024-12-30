數位沛方／提升雇主形象 吸引好人才

近期輔導中小企業時，許多的業主都反映：「人愈來愈難找了」或是「找來的員工都做不久就離開」，面對這樣的問題，企業最需要做的是，提升雇主品牌印象。雇主品牌印象是指潛在員工和現有員工對一家公司作為雇主的整體感知和評價。它就像是一家公司在人才市場中的「名片」，影響著人們是否願意加入或留在這家公司。

想要建立好的雇主品牌形象，可以從六個面向來思考：

一、找出自身優勢

中小企業不比大型企業，往往在待遇上沒辦法和知名企業競爭，但此時中小企業該做的，是更認真思考如何吸引員工，就跟推廣及銷售產品時一樣，市面上有那麼多相似的商品，你的產品有什麼賣點、具何種優勢？這個都值得企業主好好想想，特別是在價值觀跟理念上，如果能夠讓你的理念被認同，自然能夠吸引到優秀的員工來加入。

二、重視員工培訓與發展

員工投入一間公司，除了薪資福利，個人的成長發展也很重要，曾經協助業者訪談一位要離職的優秀員工，員工反應這家公司給的待遇，跟其他同級的企業相比，已經是相對好，但因為公司對於員工並未提供足夠的教育訓練，導致他在這邊八成的時間都只能跟其他人溝通最基本的事項，讓他覺得在這邊無法繼續成長，因而想要離職。可見即便是中小企業，也是得設法提升公司整體的競爭力，才會讓更優秀的人才願意加入並且留下。

三、建立良好的工作環境

這個詞聽起來很抽象，可以理解成是要讓員工覺得這裡是歡迎他的。舉例來說，有間企業在新人報到的時候，並沒有提供足夠的座位讓新人辦公，而是只能看既有員工誰休假就先去坐他的位子，像這樣的狀況，對於新人來說，也會覺得自己是不是不被重視，甚至是多餘的，自然也會助長員工的離職率。

四、優化官網與社群平台

現代人找工作，常常會事先上網去了解一間企業，所以如果網站或社群看起來太老舊，對於年輕族群來說，就會認為這是一間古板或是老派的企業，即便加入了也不會有創新的做為，自然也不會想來投履歷。若想要吸引年輕人加入公司，特別是規模比較小的企業，建議要用心經營官網及社群，預先獲得認同，會讓這些人願意加入公司。

五、鼓勵員工分享職場生活

公司自己說自己好，難免會讓人覺得是老王賣瓜，自賣自誇．但如果是員工平時在社群平台分享，那麼他周遭的朋友，就會知道他是在一間不錯的公司上班，會替他開心，也會把這口碑傳出去。例如台灣某間口碑公司，老闆常常不定期請下午茶，曬出滿桌的餐點，員工也會跟著打卡，或是有些名人經營的品牌，也會不定期曬出員工的聚餐或出去玩的畫面，這些都能幫企業加分。

六、雇主品牌的一致性

近幾年，媒體上多次出現打著關懷員工的企業，實際上對員工不友善的狀況，在社群發達的現在，同時也有各種匿名爆料管道，這些不好的事情被揭露的機率愈來愈高，企業想要不被炎上，最好的做法，就是讓自己可以言行一致，成為真正受人歡迎的雇主品牌。（作者是數位行銷顧問）