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收到新北、台中、彰化縣國土分區圖了 剩3縣市未繳

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部多次強調，國土計畫法將在明年如期上路。圖／聯合報系資料照片
內政部多次強調，國土計畫法將在明年如期上路。圖／聯合報系資料照片

內政部國土署30日表示，已經收到新北市政府、台中市政府及彰化縣政府提報國土功能分區圖，全台只剩下桃園市、南投縣及雲林縣3縣市尚未完成提報。

國土署指出，30日再收到新北市政府、台中市政府及彰化縣政府提報，截至目前為止，共有19縣市將國土功能分區圖提送內政部審議，其中已有8縣市完成審議，僅餘桃園市、南投縣及雲林縣3縣市尚未完成提報。

國土署說，中央會持續與地方政府溝通，並積極辦理其餘縣市之審議作業，強調地方關心議題或疑義都能透過審議機制來逐一釐清；另子法部分，內政部已發布16項，其餘7項已審查完畢，刻正依發布程序辦理中。

此外，國土署重申，推動國土計畫是要讓國土資源能夠建立合理使用之新秩序，以避免現行土地資源因蛙躍發展導致持續破碎，且在國土計畫核心精神及框架下，會保障各項合法使用權利，讓國家發展及環境永續並行。

內政部 地方政府

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