瞄準新年出遊商機 7-ELEVEN打造旅遊備品補給站

迎接新年長假即將到來，統一超（2912）旗下7-ELEVEN打造最便利的線上線下生活服務平台，並串聯全台逾7,000家實體門市，打造綿密的補給據點，讓民眾可以外出旅遊即時採買補給備品。

據7-ELEVEN過往觀察，因旅遊風氣逐漸復甦，近三年像是身體洗沐旅行組、口腔清潔旅行組等備品銷售穩定成長逾兩成，其中又以個人洗沐用品與免洗內衣褲等需求最多，2025年元旦起旅宿業不主動提供一次性備品，預估相關旅遊旺季相關的個人旅行組銷售可成長逾一成。

新的一年7-ELEVEN架設豐富多元的個人外出旅宿備品專區，限定個人備品最低第2件6折起，還有ibon便利生活站也提供包含各種交通票券取購票、旅遊訂房及展覽票券優惠及套票組合，每筆票券可享CITY CAFE、雪淋霜、思樂冰等指定品項買1送1，憑票號租借ibon行動電源享第一小時免費等優惠，超商獨家販售「龍崎光節：空山祭」，並提供「Animage雜誌和吉卜力展」、台北國際電玩展及小魔女DoReMi 25周年展等熱門展覽票券，更支援多元語言系統，讓海內外旅客旅行更便利！

7-ELEVEN為滿足消費者外出旅遊臨時性購買需求，自2025年1月1日起整合旅宿一次性備品，讓消費者購買更直覺方便，推薦「多芬旅行組」1月8日起至2月4日止任選2件88折；即日起至2月4日止「BIORY女用/男用日拋免洗內褲」、「棉花共和國免洗襪」也有任選第2件6折優惠，同步販售攜帶型的「刷樂植漱攜帶包10入組-山雨」，隨時保持口氣清新。

另外，7-ELEVEN透過全台門市ibon便利生活站打造綿密便利的24小時購票、取票入口並支援多元語言，滿足春節返鄉出遊的台鐵與高鐵交通票、台灣好行套票、全台各地知名景點、住宿、展覽等票券購買及取票服務，於ibon機台取票每筆再贈送一筆商品優惠券，自2025年1月1日至3月31日止享有CITY CAFE厚乳拿鐵/大杯卡布奇諾同品項、雪淋霜49元品項、思樂冰特大杯指定品項買1送1等優惠，憑票號租借ibon行動電源可再享第一小時免費。

春節出遊ibon便利生活站推薦被網友譽為全台最美山林燈節的「龍崎光節：空山祭」即日起至2025年2月16日在臺南龍崎區虎形山公園登場。7-ELEVEN獨家推出各式票券優惠及套票組合，於活動場地旁的7-ELEVEN「龍崎門市」使用ibon機台現場購票，現場憑票即可限量免費贈送一支現做冰品雪淋霜（限量2,000支），邀請大家一同來感受探索光影藝術的無限魅力！