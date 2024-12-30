高鐵元旦發1.2萬激勵金 再推「高鐵一路養」每胎補10萬

台灣高鐵董事長江耀宗今發出公開信，宣布元旦將發給每位員工營運激勵金1萬2000元，且每年有額外2天全薪「家庭照顧假」，更推出「高鐵一路養」措施，未來員工如有新生兒，可申請生育補助每胎10萬元，如有未滿18歲子女，每人每年可享6000元至1萬2000元不等的養育或教育補助，許多員工都表示已收到公開信。

高鐵董事長江耀宗今對員工發出一封公開信，內容指出，2024年是充滿挑戰的一年，從震撼全台的0403強震，到凱米、山陀兒、康瑞颱風接連來襲，所幸高鐵員工攜手同心、謹慎應變的安然度過；而旅客對高鐵的信賴持續推升運量。

江耀宗信中也宣布好消息，他指出，經過他本人與經理部門的爭取，獲得董事會的支持與授權，明年元旦後將發給每位同仁營運激勵金1萬2000元，慰勉並感謝大家共同成就2024台灣高鐵的亮麗成績。

江耀宗進一步指出，自明年元旦起，每位員工每年都將額外享有2天帶全薪的「家庭照顧假」；同時對於正在承擔養兒育女重擔的同仁，更推出「高鐵一路養」的全新措施，未來員工如產有新生兒，可向公司申請每胎10萬元生育補助；如有未滿18歲的子女，每人每年還可享有6000元至1萬2000元不等的養育或教育補助。