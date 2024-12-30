快訊

濟州航空失事機長背景曝！累積飛行時數近7000小時 同事認「技術良好」

柯建銘揚言罷免韓國瑜！國民黨團回應「不容顛倒是非」：還立法院平靜

跨年夜低溫14度 元旦曙光難現「連2天全台有雨」

燁輝：需求保守 明年1月內銷鍍鋅、烤漆鋼品開平盤

中央社／ 台北30日電

單軋廠燁輝今天公布2025年1月內銷鍍鋅、烤漆鋼品價格平盤，2月外銷價格同樣開出平盤。

燁輝指出，世界鋼鐵協會預測2025年全球鋼鐵需求成長率僅1.2%，加上時序已近農曆春節傳統產業淡季，各方對市場冷靜以對，當前需求保守下，盤價皆以平盤開出。

燁輝表示，隨著美國總統當選人川普將在2025年1月上任，施政將全面轉為美國優先，關稅將成為談判手段，此舉將帶動美國製造業復甦；再者其主張企業減稅，可能帶動投資增長，有利鋼市。

中國國家統計局11月製造業採購經理人指數（PMI）來到50.3%，連續2月處於擴張，高爐開工率持續穩在80%之上，鋼材庫存更降至1100萬噸，顯示需求仍在，再輔以財政刺激，提振消費與擴大內需，且東亞各國貨幣持續趨貶，也有助出口，為明年市場復甦建立信心。

原物料行情與市場方面，燁輝指出，近期鐵礦持續於每噸100至110美元遊走，原物料持穩下，鋼價有撐，且中國鐵礦港口庫存逾2個月皆在1500萬公噸以上，顯示鋼廠稼動持續，鐵礦需求不減，下游去化仍在，基於市場供需穩健，鋼廠持續產出。

燁輝表示，面對美國即將開啟新一輪保護主義政策，歐元區經濟兩大龍頭德、法步入衰退，更同陷權力真空的政治危機，導致當前全球鋼市停滯觀望，市場不確定性，更牽動亞洲各主要鋼廠暫以保守面對。

燁輝指出，不論全球最大的鋼鐵業者寶武、中國鋼鐵業者鞍本集團、台灣中鋼與中鴻，以及越南河靜、和發等鋼廠，最新盤價皆以平低盤開出，市場主基調呈現「停看聽」。

燁輝 美國 鋼鐵

延伸閱讀

新光鋼在手訂單逾百億

中鴻三大鋼品盤價持平

中鴻明年1月內銷盤價出爐 三大品項均持平

中鋼：鋼市有望蛇來運轉

相關新聞

台南市2025年公告土地現值出爐 新光三越中山店蟬連地王寶座

臺南市114年公告土地現值，經地價及標準地價評議委員會評定通過，全市平均調幅增加6.07%。臺南市公告土地現值「地王」仍...

大巨蛋選址引話題 樹林親民房價吸鐵道通勤族

隨著新北市大巨蛋選址討論逐漸升溫，樹林區的大柑園、防洪三期皆為評估選點之一，也讓樹林發展成為近期關注焦點。信義房屋樹林店...

高鐵元旦發1.2萬激勵金 再推「高鐵一路養」每胎補10萬

台灣高鐵董事長江耀宗今發出公開信，宣布元旦將發給每位員工營運激勵金1萬2000元，且每年有額外2天全薪「家庭照顧假」，更...

泓德能源以行動強化地方連結 實踐多項SDGs永續發展目標

泓德能源（6873）秉持「智慧綠能，隨手可得」的理念，透過創新技術與多元合作，實現綠色永續目標，同時深化地方連結，將企業...

台南仁德首處社會住宅「裕忠安居」動土 估2028年完工

國家住宅及都市更新中心30日在台南市仁德區舉行「裕忠安居」社會住宅動土典禮，規劃興建611戶住宅單元，總工程經費約36....

雲豹能源捐太陽能設備 助教會陪讀班邁向永續綠生活

雲豹能源（6869）發揮企業社會責任精神，推行綠能永續扎根計劃長達8年。今年適逢耶誕節之際，雲豹能源將一份3kW太陽光電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。