台南市2025年公告土地現值出爐 新光三越中山店蟬連地王寶座

臺南市114年公告土地現值，經地價及標準地價評議委員會評定通過，全市平均調幅增加6.07%。臺南市公告土地現值「地王」仍由位處中山路、民族路及西華南街路口的新光三越中山店所座落商業區土地蟬連，公告土地現值為每平方公尺34萬9千元（每坪約為115萬元）；「地后」則位於西門路一段的新光三越新天地店所座落商業區土地，公告土地現值為每平方公尺34萬4千元（每坪約為114萬元）。

臺南市長黃偉哲表示，本市近來因各項重大建設及土地開發，帶動區域不動產市場價格上漲，而「公告土地現值」為土地增值稅課稅基礎，土地增值稅是機會稅，於土地產權移轉時課徵，不移轉就課不到，擁有土地的人從政府的公共建設享有地方發展的利益，移轉市價大幅增加的土地時，當然也要課較多的土地增稅，讓土地增值透過課稅手段回饋給社會大眾，進而政府才能利用這些稅收，提供更好的公共建設，挹注社會福利政策，提升整體市民的生活品質，照顧弱勢族群，故適度提高公告土地現值將能貼近土地交易市場價格，並有利於將社會繁榮及公共建設的成果落實漲價歸公及土地租稅公平政策，符合量能課稅原則及平等原則。

地政局局長陳淑美表示，114年地價作業調查期間（112年9月2日至113年9月1日），經本市地價評議委員會綜合考量衡酌，為適時反應市價變動狀況，評定全市114年公告現值平均調幅為6.07%，一般正常交易價格占公告現值比則為91.00%。

根據地政局統計，114年全市共有13,709個地價區段，其中9,753個地價區段（約71.14%）調升，3,895個地價區段（約28.41%）持平，61個地價區段（約0.44%）調降。本次公告土地現值漲幅較大的地區分別為善化區（22.86%）、七股區（13.04%）、安定區（11.50%）、新市區（7.89%）及麻豆區（7.86%）等；調幅與去年相較趨近持平的地區則為南化區（0.19%）、龍崎區（0.40%）、楠西區（0.45%）及後壁區（0.77%）。調幅較高者主要為市地重劃或區段徵收、或重大建設所在地區，因市價漲幅較高故有較大漲幅，一般地區則緩漲，充分反應市場動態，及兼顧賦稅公平。

臺南市近年來各項重大建設及土地開發區陸續完工，推動之重大開發區亦發展有成，例如南科特定區區段徵收案、新市產業園區、麻豆工業區市地重劃案、仁德市地重劃案、北安商業區市地重劃案、歸仁高鐵站周邊地區、平實營區市地重劃區、東區機35市地重劃區、七股科技工業區及沙崙智慧綠能科學城等，新闢各項公共設施如臺南都會區北外環道路，產業面如台積電（2330）三期擴建、新市產業園區招商進駐等，整體都市發展前景佳，帶動各項工商產業產值成長，引領本市地價上漲。