快訊

敬老票陪伴者搭車也半價？老人福利法修法遭指衝擊運輸業 高鐵估：短收115.4億

消防員揭濟州航空失事搜救慘況 遺體破碎「拼不了」強忍悲痛挖屍

交保回家半小時後…柯文哲換套衣服就出門！偕妻驅車前往「這1處」

泓德能源以行動強化地方連結 實踐多項SDGs永續發展目標

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源關注偏鄉教育發展，自2023年起支持嘉義縣和順國小的「走讀台灣計畫」。圖／泓德能源
泓德能源關注偏鄉教育發展，自2023年起支持嘉義縣和順國小的「走讀台灣計畫」。圖／泓德能源

泓德能源（6873）秉持「智慧綠能，隨手可得」的理念，透過創新技術與多元合作，實現綠色永續目標，同時深化地方連結，將企業使命延伸至偏鄉教育、環境保護與長者關懷，實踐SDG 3（健康與福祉）、SDG 4（優質教育）、SDG 7（可負擔清潔能源）、SDG 11（永續城鄉）、SDG 13（氣候行動）、SDG 14（永續海洋與保育）等多項永續發展目標，致力於為社會創造更大的價值。

泓德能源關注偏鄉教育發展，自2023年起支持嘉義縣和順國小的「走讀台灣計畫」，幫助學生在18天內徒步完成360公里，足跡遍布全台各地，每日步行約20公里，以挑戰自我、拓展視野的方式深化教育成果。位於偏鄉、僅有30多位學生的和順國小，憑藉創新教育理念，連續多年在全國投稿登報率中名列前茅，更培養出總統教育獎得主，展現非凡韌性。

同時，泓德能源自2024年起贊助數位人道協會「長者遠距健康促進計畫」，將缺乏資源的健康教育帶入嘉義義竹鄉與台東成功鎮，透過遠距教學提升長者的健康意識，提供定期關注與適切的護理支持，幫助社區長者在熟悉的環境中實現健康安老，延緩失能風險，打造溫暖、安心的生活環境。

對抗全球暖化與環境議題是全人類的共同責任。泓德能源深耕校園，推動長期「能源教育計劃」，以環境與氣候變遷、能源轉型及個人行動影響力為核心，搭配STEM.org認證桌遊與環保動畫，啟發學童對能源議題的興趣與思考。自2021年起，泓德能源已陸續在台南七股光復生態實驗小學、新營公誠國小與柳營太康國小實踐能源教育，由員工擔任講師，透過實驗課程引導學生探索再生能源應用，並在日常生活中養成環保行動的意識，為永續未來播下希望的種子。

此外，泓德能源自2023年起參與台灣環境規劃協會的台南將軍青鯤鯓扇形鹽田認養計畫，持續號召員工參與植栽復育與垃圾清理工作，共種植100株耐鹽、耐旱的原生植物「鯽魚膽」，並恢復土地原貌，平衡觀光開發與生態保育，展現對環境永續的堅定承諾。未來，泓德能源將結合本身專業優勢，持續透過多元行動推動偏鄉教育與環境保護，與地方攜手共創永續共生的美好未來。

泓德能源自2023年起參與台灣環境規劃協會的台南將軍青鯤鯓扇形鹽田認養計畫，號召員工參與植栽復育與垃圾清理工作。圖/泓德能源提供
泓德能源自2023年起參與台灣環境規劃協會的台南將軍青鯤鯓扇形鹽田認養計畫，號召員工參與植栽復育與垃圾清理工作。圖/泓德能源提供

偏鄉教育 泓德能源

延伸閱讀

凱基證券落實 ESG 獲肯定 奪下 TCSA 企業永續獎兩項大獎

群益金鼎證券攜手VIP客戶 倡議永續自然生態保護

凱基證券落實ESG獲肯定 奪下TCSA企業永續獎兩項大獎

元富證券攜癌症希望基金會關懷癌友

相關新聞

大巨蛋選址引話題 樹林親民房價吸鐵道通勤族

隨著新北市大巨蛋選址討論逐漸升溫，樹林區的大柑園、防洪三期皆為評估選點之一，也讓樹林發展成為近期關注焦點。信義房屋樹林店...

獨家／華航年終寫新傳奇！ 有望看到10個月

華航（2610）員工超嗨！2024年年終獎金有望寫下新傳奇！業界以華航前三季稅前淨利為140億元推估，再加上第4季的獲利...

長榮航空公布年終獎金7個月改寫紀錄 明年還有員工分紅最少2個月入袋

長榮航空（2618）30日公布年終獎金7個月改寫紀錄，今年將發出7個月年終獎金，跟集團其他企業一樣明天早上入帳，另外還有調薪政策，據了解約在4%，會另外正式公布；跟去年一樣航空相關體系包括子公司航勤、空廚、倉儲及航太都是「比照辦理」。

北市2024年五大豪宅曝 面大安森林公園依舊無敵

雖然央行對豪宅從未鬆綁，台北市仍有不少豪宅憑藉蛋黃機能與建商品牌優勢，成交單價仍居天價，住商機構觀察台北地政雲，今年截至...

2024新北單價豪宅王出爐 林口這棟也擠入前五

台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄資料， 2024年新北市總價六千萬以上的預售豪宅交易，單價前五名分別在板橋、新店、林口等...

泓德能源以行動強化地方連結 實踐多項SDGs永續發展目標

泓德能源（6873）秉持「智慧綠能，隨手可得」的理念，透過創新技術與多元合作，實現綠色永續目標，同時深化地方連結，將企業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。