台南仁德首處社會住宅「裕忠安居」動土 估2028年完工

國家住宅及都市更新中心30日在台南市仁德區舉行「裕忠安居」社會住宅動土典禮，規劃興建611戶住宅單元，總工程經費約36.79億元，由中央全額投資，預計2028年竣工，將是台南仁德區首處社會住宅，提供區域發展及居民提供友善、安心的居住環境。

國家住都中心表示，「裕忠安居」位於仁德區裕忠路與中山路口附近，基地南側鄰近捷運藍線仁德轉運站（B11站）預定地，周邊有仁德里活動中心、文心公園、東區親子館及家樂福仁德店等設施，車行10分鐘即可到達南紡購物中心、台南文化中心及大東夜市。

國家住都中心指出，該基地距離台南火車站僅10分鐘車程，5分鐘可抵達國道1號台南交流道，15分鐘即可前往高鐵台南站與台南機場，交通十分便利。

國家住都中心還說，建築規模為兩棟地上14層、地下3層的住宅，除了611戶居住單元外，還設有5間店鋪，將帶動街區商業活力。另規劃托嬰中心、社區心理衛生中心、身障日間作業設施及社區式日間照顧服務，提供全面的社福資源。

仁德區近年來重大建設加速推進，包括規劃中的「仁德智慧科技園區」與「南紡科技園區」，重點發展5G、AI等智慧產業。此外，捷運藍線及仁德轉運站的建設如火如荼，預期通車後將提升交通便利性，吸引更多就業機會與人口移居。

國家住都中心指出，透過興辦社會住宅，將為仁德區提供穩定的居住選擇。「裕忠安居」作為中央在仁德區首案社會住宅，結合台南市政府推動的「宜居仁愛」及「宜居仁和」專案，三案合計將為仁德區新增855戶住宅單元，提供青年移居與返鄉的安心居住環境。