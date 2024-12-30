台船打造兩艘電力驅動渡輪 「雄棧2號」、「艾莉絲號」交船啟用

台船（2208）針對高雄市輪船公司所下訂的三艘電力驅動渡輪，繼去年底交付首艘新船後，30日完成最後兩艘新船交船，可為營運表現加分，未來並將進一步爭取新單推升業績。

台船表示，該公司係於2022年12月20日承接高雄市輪船公司的「三艘新建電力驅動渡輪（統包含細部設計）案」新船業務，經著手規劃相關設計、施工、物料採購等細部工作，並制定細部施工計畫期程。

依該案履約標的包含設計建造電力驅動49總噸渡輪、49總噸遊港船、99總噸渡輪等3艘船舶，全案總金額為1.5億元。繼首艘新船去年12月交船後，今日進一步交付兩艘新船，全數履約完成。

命名為「雄棧2號」與「艾莉絲」兩艘電力驅動渡輪是在高港棧貳庫海側廣場舉行交船啟用，高雄市長陳其邁到場見證，並由台船董事長黃正弘與高雄輪船公司代理董事長張淑娟共同完成遞交儀式，並搭乘「艾莉絲號」體驗新電力驅動渡輪的性能。

台船並指出，該案具關鍵性的船舶電力與動力系統，是由台船轉投資的子公司台船動力科技供應，進行電動船舶全系統整合，擁有船舶控制系統可對全船資訊作即時監視與控制，並採用台灣廠商組裝製造的高品質電池系統與馬達動力系統。

展望未來，台船希望把電動船舶的系統設計、組裝能力本土化，並進一步提升電動系統整合層級，爭取千噸以上、兆瓦級的大型電動船舶訂單，成為亞洲船舶電動化市場的先驅。