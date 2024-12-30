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信義房屋攜手台北市民交響樂團 舉辦歲末慈善音樂會

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋與台北市民交響樂團攜手舉辦的「冬季的幸福戀歌」音樂會，透過交響樂的力量傳遞正能量。圖為台北市民交響樂團彩排畫面。（圖:信義房屋提供）
信義房屋與台北市民交響樂團攜手舉辦的「冬季的幸福戀歌」音樂會，透過交響樂的力量傳遞正能量。圖為台北市民交響樂團彩排畫面。（圖:信義房屋提供）

信義房屋與台北市民交響樂團29日攜手舉辦的「冬季的幸福戀歌」音樂會圓滿落幕。此次音樂會不同於以往，除對外售票讓喜愛音樂的市民一起參與，更在歲末年終之際贈票予愛盲基金會、肯愛協會、弘道老人福利基金會、陽光社會福利基金會、視障者家庭協會…等公益團體，邀請逾百位成員共襄盛舉，透過交響樂的力量傳遞正能量。

這場音樂會由80人編制的台北市民交響樂團傾力演出，曲目包含《巴哈：第三號布蘭登堡協奏曲》、《韋瓦第：四季小提琴協奏曲「冬｣》、《拉赫曼尼諾夫：帕格尼尼主題狂想曲》，更有耳熟能詳歡樂的康康舞樂曲《奧芬巴哈：天堂與地獄》及帶給人溫暖的《羅傑：真善美》，節目中不僅有高水準的演奏外，主持人以簡單而生動的方式介紹每首曲子的故事，帶領現場觀眾感受音樂中的愛與希望。

台北市民交響樂團團長鄭詩韋表示，音樂是和諧社會中最溫馨的語言，無論年齡或種族或性別，在每一個辛苦、困難的時刻有音樂陪伴，幫助我們突破困境，再去幫助更需要幫助的人，因為音樂的傳遞，把愛傳出去。

受邀而來的公益團體大小朋友們，都很開心能夠聽到如此美妙的樂音，其中視障者協會病友親屬表示，因為沒有足夠的古典音樂底蘊，很怕參與這樣的音樂會是很沉悶的，沒想到如此精彩；而陽光福利基金會表示，本次音樂會曲目安排精心，演出者表現出色，細膩的音樂讓人在寒冬中感受溫暖，謝謝信義房屋與台北市民交響樂團帶來這麼棒的音樂饗宴。

信義房屋表示，希望透過這樣的合作形式，不僅提升藝文推廣的影響力，也讓更多美妙的音樂，成為公益團體朋友們的內心茁壯養分。結束29日《冬季的幸福戀歌》音樂會，信義房屋也邀請大家持續關注灣聲樂團元旦於國家音樂廳演出的《臺灣的聲音 新年音樂會》，在新的一年、新的時刻，以臺灣的音樂、向世界發聲！除了可以購票到場聆聽演出，同日下午4點也有民視無線台轉播，歡迎大家收看精彩的演出。

信義房屋表示，希望透過這樣的合作形式，不僅提升藝文推廣的影響力，也讓更多美妙的音樂，成為公益團體朋友們的內心茁壯養分。圖為台北市民交響樂團彩排畫面。（圖:信義房屋提供）
信義房屋表示，希望透過這樣的合作形式，不僅提升藝文推廣的影響力，也讓更多美妙的音樂，成為公益團體朋友們的內心茁壯養分。圖為台北市民交響樂團彩排畫面。（圖:信義房屋提供）

交響樂團 信義房屋 音樂會

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