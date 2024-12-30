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大巨蛋選址引話題 樹林親民房價吸鐵道通勤族

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋樹林店主任林照惟表示，與鄰近的土城和板橋相比，樹林目前平均房價僅五字頭，適合年輕族群及小資家庭置產。（圖:信義房屋提供）
信義房屋樹林店主任林照惟表示，與鄰近的土城和板橋相比，樹林目前平均房價僅五字頭，適合年輕族群及小資家庭置產。（圖:信義房屋提供）

隨著新北市大巨蛋選址討論逐漸升溫，樹林區的大柑園、防洪三期皆為評估選點之一，也讓樹林發展成為近期關注焦點。信義房屋樹林店主任林照惟表示，大巨蛋若落地樹林，將是當地近期最受矚目的重大建設，相關建設也將帶動房市與周邊發展全面提升。

林照惟分析，蓋大巨蛋需要至少6至8公頃的大型腹地，目前評估兩處都很適合，大柑園地理位置介於樹林、土城與三峽之間，交通條件雖需改善，但未來有望憑藉大巨蛋需求改善周邊交通便捷性。若選址在防洪三期因道路寬敞，步行至未來樹林線LG18站點僅需五分鐘，結合周邊體育、社會福利等相關公共設施，打造醫動養園區。

隨著大巨蛋選址樹林的討論熱度攀升，該區房市也隨之受到矚目，樹林以親民房價和便利的鐵道交通，吸引不少板南線通勤需求的外溢人口進駐。林照惟表示，與鄰近的土城和板橋相比，樹林目前平均房價僅五字頭，適合年輕族群及小資家庭置產。此外，樹林以火車為主要通勤工具，從樹林站到台北車站僅需約20分鐘，通勤效率媲美捷運，也成為不少通勤族的青睞選擇。

林照惟表示，樹林房市圍繞著樹林火車站前、後站商圈發展成兩種樣貌，前站商圈鄰近夜市，生活機能完善，部份建案屋齡較後站物件低；後站則擁有更寬敞的街道和多棟新建電梯大樓。以25年左右的電梯大樓為例，單坪價格約45萬，受歡迎的2房物件總價約1,200萬，而10年左右2房物件單坪約50萬，總價則是約1,400萬。

針對前後站物件如何選擇，林照惟給出建議表示，若希望步行可至火車站距離，後站商圈會是不錯的選擇，若沒有依靠火車為主要交通工具，則可以選擇前站物件。

由於樹林長輩們多希望子女也能留在樹林落地生根，多會主動為子女幫點忙，購買住家鄰近中古物件，若有點實力的長輩們則會為孩子選擇新建案。林照惟建議長輩們可趁著今年贈遺稅年底結算前，善用免稅額將財產贈與給子女，每位贈與人以一年244萬元為限，父母若跨年度分別贈與可達近千萬，可以省下一筆不小的費用。

大巨蛋 房市

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