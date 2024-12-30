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先讓你賺再騙你房！受害者痛失2325萬 專家傳授3招保房術

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義代書分享3招保房術，包括已還清銀行貸款但暫不領取清償證明、或領取清償證明但暫不辦理塗銷，並申請「地籍異動即時通」。（圖:信義房屋提供）
信義代書分享3招保房術，包括已還清銀行貸款但暫不領取清償證明、或領取清償證明但暫不辦理塗銷，並申請「地籍異動即時通」。（圖:信義房屋提供）

根據警政署統計，投資詐騙案件從2019年有1,894件，至2023年暴增至11,775件，四年間激增6.2倍，其中有1,067人涉不動產詐欺遭逮捕。詐騙集團擅長以投資LINE群，讓人短期獲利及訊息的關心陪伴，誘導受害者上當，曾有個案就落入圈套，痛失2,325萬房產。信義代書分享3招保房術，包括已還清銀行貸款但暫不領取清償證明、或領取清償證明但暫不辦理塗銷，並申請「地籍異動即時通」，與北市地政局共同呼籲民眾警惕不法之徒找上門。

新竹一名七旬王女士，今年初加入了「飆股投資」LINE群組，短短半年就被騙走新竹市精華地段價值達2,325萬元的房產。群組內共有三千多人，瘋傳「必漲股」清單，成員紛紛跟風「+1」，王女士見機不可失跟上後，助理出現加LINE，日常的噓寒問暖讓她倍感信任，首次就投資200萬元也獲利30萬確實入袋，從此對助理更信賴有佳。此後王女士辦理約定帳戶，方便大額轉帳，後來助理誘導她當房借款，當鋪設定「預告登記」，借出1,600萬元至撥款帳戶後，1週內財產與房屋憑空蒸發。

要避免房產被騙走，信義代書總所長張艾玲教戰保房術，像是房產貸款付清後暫不領取清償證明；或領取證明後暫不至地政事務所辦理塗銷，增加詐騙集團處理轉移流程的阻礙與難度，降低被當目標的機率，多一道把關。她進一步解釋，不領取清償證明，亦可透過還款證明舉證還款事實；若辦塗銷，不法之徒有機會調閱謄本發現機會趁虛而入，行詐騙之舉，簡單來說，不塗銷就像空屋開燈或門外放雙鞋子防盜的效果。

另外，申請地政局推出的「地籍異動即時通」，可在不動產狀態變更時，第一時間收到簡訊或Email通知。台北市政府地政局副局長王瑞雲接受媒體訪問時提到，為避免長輩申請地籍異動即時通服務後，不諳3C產品操作而無警示作用，內政部推出第二組通知服務，讓其他人同步被知會，但提醒務必尋找值得信任的對象進行設定。

從限貸令到第七波打房政策讓許多消費者亂了陣腳，急切求貸的心情也可能成為詐騙下手的目標。王瑞雲提醒，一些不肖業者可能會以不法手段協助取得貸款，或以AB約偽造文書處理貸款，奉勸民眾多加小心，以免因不知情而涉及刑事責任。

政府全力阻詐，房仲業者也積極配合守護民眾珍貴房產，以信義房屋為例，除了全省推動地籍異動即時通服務外，還與北市府合作推出「五福臨門」專案，替客戶進行水、電、天然氣、郵局資料變更服務，一站式辦到好，免除繁瑣程序，加固詐騙防線。

像王女士的案件並非個案，雖然詐騙集團往往利用長輩渴望陪伴的心理，和對投資獲利的期待下手，但任何人都有可能成為詐騙受害者。提醒民眾小心投資陷阱，不隨意設定約定帳戶、小心保護個資以免歹徒有機可趁；購屋族也應慎選房仲業者及代書，可至內政部網站以代書證號查核地政士資料。

房仲業者 詐騙集團

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