日勝生旗下泰誠營造「故宮行政大樓及圖書館新建工程」落成啟用

日勝生集團（2547）旗下子公司泰誠營造於2022年得標故宮博物院「行政大樓及圖書館新建工程」，得標金額約4.9億元，12月底舉行落成揭牌典禮，宣告正式啟用。

另外，日勝生表示，12月底還有好消息，子公司泰誠在新北淡水「淡金安居」社會住宅案也於2024年12月動工，該計畫位於淡海新市鎮，鄰近淡海輕軌淡水行政中心站，總經費約33.39億元，預計提供620戶居住單元，其中5%為無障礙設計房型，預計於2029年竣工。

國立故宮博物院於2024年12月底舉行「行政大樓及圖書館新建工程」落成揭牌典禮，標誌著「新故宮計畫」的重要里程碑。行政院院長卓榮泰、故宮院長蕭宗煌及副院長黃永泰聯袂主持儀式，日勝生集團董事長林榮顯、泰誠董事長曾景琮共同參與剪綵，見證歷史性時刻。

行政院院長卓榮泰致詞時表示，期許故宮成為「生活的、你我的故宮」，也期盼故宮文物到更多國家展出。故宮院長蕭宗煌表示，新故宮計畫是為應對北部院區建築日益老化的挑戰，行政院核定經費107.47億元推動該計畫，致力於將故宮打造為世界級的文化與觀光地標。

日勝生表示，該案由子公司泰誠發展營造承攬，建設包括地上三層的行政大樓（6,007平方公尺）及地上兩層的圖書館（1,249平方公尺），總樓地板面積約2,195坪（7,256平方公尺）。新設施專注於提升行政效能與研究功能，為故宮的運營與學術研究提供更高效且現代化的空間。

日勝生表示，新建工程展現永續發展與創新科技的結合，將取得綠建築及智慧建築認證，成為國際博物館建設的標竿。工程於2021年完成基本設計，2022年11月開工，並於2024年第4季竣工。

與此同時，日勝生子公司泰誠在新北淡水「淡金安居」社會住宅案也於2024年12月動工。日勝生指出，該案結合淡海夕照設計元素，規劃地上14層、地下3層的建築，提供包括幼兒園、日照中心及商業空間等配套設施。計畫將取得綠建築、智慧建築、耐震設計標章及耐震標章，強化居住安全與舒適性。

日勝生表示，子公司泰誠有幸參與這兩項公共重大工程，這兩項重大工程不僅展現了日勝生永續與創新的核心理念，更為台灣邁向全球化與宜居未來，貢獻企業之力。