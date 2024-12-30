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LINE Pay持續新年度優惠 天天領券優惠擴增至47個商圈

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

本土最大行動支付業者LINE Pay（7722）今年推動天天領優惠券方案，2025年擴大實行，「天天領券」鎖定用戶天天日常消費的餐飲店家發放9折券；「周周領券」提供全台七大主題的消費場域，推出LINE Pay付款最高單筆可折150元的優惠券，每周限量發送。

LINE Pay公布2025年1月1日至2025年3月31日「天天領券」全台適用店家數再擴大，優惠從台北東區、台中逢甲到嘉義文化路商圈、台南安平以及高雄後驛商圈等14縣市共47個商圈、近2,200家合作商店，涵蓋用戶最常消費的各式餐飲店鋪，只要天天打開LINE Pay好康地圖，每天都可以下載最有感的9折優惠券。

「周周領券」專案內容包含「百貨購物」、「品牌餐廳」、「早餐咖啡」、「休閒娛樂」、「風格時尚」、「在地旅宿」、「生活日用」等七大主題，涵蓋食衣住行育樂各面向，包括百貨、藥妝、餐飲、超市等，每周限量發送折扣券。

為提供用戶最有感的全方位通路回饋，除了「先領券、再消費」的LINE Pay優惠券活動外，LINE Pay也延續「天天賺點」的活動，讓用戶在指定日期消費，獲得點數回饋。

LINE LINE Pay 消費

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