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雲豹能源捐太陽能設備 助教會陪讀班邁向永續綠生活

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
雲豹能源捐贈太陽光電發電設備給頭橋基督長老教會。圖／雲豹能源提供
雲豹能源捐贈太陽光電發電設備給頭橋基督長老教會。圖／雲豹能源提供

雲豹能源（6869）發揮企業社會責任精神，推行綠能永續扎根計劃長達8年。今年適逢耶誕節之際，雲豹能源將一份3kW太陽光電發電設備的公益禮物，送給嘉義縣民雄鄉的頭橋基督長老教會，並於12月28日裝設完成啟用，將自發自用電力供給教會陪讀班使用，減輕用電負擔，同時，幫助教會實現環保節能目標。

頭橋基督長老教會由前任牧師黃榮文創立，黃牧師為了幫助當地社區弱勢家庭的孩子，成立了陪讀班，為他們提供學業上的支持與生活上的關懷。2020年，黃宏仁牧師與康螢螢師母接下教會的使命，自掏腰包聘請家教，在課後陪讀班指導學童課業，持續關懷孩子的成長與發展，成為當地社區重要支柱。

雲豹能源總經理趙書閔一直以來相當重視永續能源教育，28日特地前往頭橋基督長老教會，除了和現場教會陪讀班小朋友一起參與綠能永續課程之外，還為孩子們準備驚喜聖誕禮物，讓這個耶誕節充滿愛與溫暖。

趙書閔說：「感謝頭橋教會提供機會，讓我們可以幫助教會建置再生能源。雲豹能源第一個綠能公益案場就是從教會開始，8年來公益案場已走遍全台多個縣市，從教會、偏鄉部落到長青食堂，並助其安裝光電設備實現用電自給自足，未來我們會透過不同的形式幫助更多族群，持續用愛與光電在全台點亮希望。」

黃宏仁牧師也在活動中表達感謝，他說：「利用太陽能發電能讓教會減少了電力負擔，也讓我們更加靠近永續環保的目標。此外，看到孩子們拆開禮物時的笑容，讓我們感受到滿滿的愛與溫暖，這是一個無比珍貴的聖誕節。」

頭橋基督長老教會牧師黃宏仁（左）致贈感謝狀給雲豹能源總經理趙書閔。圖/雲豹能源提供
頭橋基督長老教會牧師黃宏仁（左）致贈感謝狀給雲豹能源總經理趙書閔。圖/雲豹能源提供

太陽光電 太陽能發電 雲豹能源

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