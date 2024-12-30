雲豹能源捐太陽能設備 助教會陪讀班邁向永續綠生活

雲豹能源（6869）發揮企業社會責任精神，推行綠能永續扎根計劃長達8年。今年適逢耶誕節之際，雲豹能源將一份3kW太陽光電發電設備的公益禮物，送給嘉義縣民雄鄉的頭橋基督長老教會，並於12月28日裝設完成啟用，將自發自用電力供給教會陪讀班使用，減輕用電負擔，同時，幫助教會實現環保節能目標。

頭橋基督長老教會由前任牧師黃榮文創立，黃牧師為了幫助當地社區弱勢家庭的孩子，成立了陪讀班，為他們提供學業上的支持與生活上的關懷。2020年，黃宏仁牧師與康螢螢師母接下教會的使命，自掏腰包聘請家教，在課後陪讀班指導學童課業，持續關懷孩子的成長與發展，成為當地社區重要支柱。

雲豹能源總經理趙書閔一直以來相當重視永續能源教育，28日特地前往頭橋基督長老教會，除了和現場教會陪讀班小朋友一起參與綠能永續課程之外，還為孩子們準備驚喜聖誕禮物，讓這個耶誕節充滿愛與溫暖。

趙書閔說：「感謝頭橋教會提供機會，讓我們可以幫助教會建置再生能源。雲豹能源第一個綠能公益案場就是從教會開始，8年來公益案場已走遍全台多個縣市，從教會、偏鄉部落到長青食堂，並助其安裝光電設備實現用電自給自足，未來我們會透過不同的形式幫助更多族群，持續用愛與光電在全台點亮希望。」