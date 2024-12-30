長榮航年終最少7個月 公司曝酬勞獎金依盈餘表現與員工共享
市場傳出長榮航空（2618）30日發年終獎金通知給員工，員工最少可以領到7個月的年終，再加上2025年預計要調薪4%；長榮航空表示，年終獎金發放及調薪除考量當年度營運績效之外，也與股東權益、永續經營及公司未來營運規劃相關，並依同仁績效表現調整。除年終獎金外，亦會依據公司結算之盈餘狀況於2025年發放員工酬勞，與員工共享。
長榮航空2023年員工年終獎金比原市場預期還好，所有跟航空相關事業體員工跟著發7個月的年終獎金，而且因為2023年獲利相當好，長榮航空員工分紅又多領2個月的「員工酬勞獎金」；2024年獲利又比2023年好，所以明年的員工酬勞獎金相當可期。
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