增500家企業須盤查 高用電服務業、製造業後年登錄排碳

配合第三期溫室氣體階段管制新目標所設定的國家2030減碳新目標28±2％，環境部30日公布跨大應盤查登錄對象，包括用電量高的資訊服務業、百貨公司與購物中心、量販店業、連鎖便利商店業、超級市場業、旅館業、電信業、醫學中心、打專院校、具一定規模以上之運輸業（鐵路、捷運、客貨運）與中小型製造業，預計新增盤查家數約為500家企業（門市約2萬店），預計從2026年開始登錄。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀強調，盤查以範疇一、二為主，不用查驗，最快要在2026年4月底完成2025年排放量登錄。

「用電量高」主要門檻為全公司達到每年排碳1萬噸或單一場所5千噸以上，若分別從產業別來看資訊服務業有6家，百貨公司、購物中心或量販店業約有50家，大專院校約50家，鐵路及捷運運輸6家。

連鎖便利商店與超市以100家門市為門檻、約有20家，門市達到100家的電信業約有3家；旅館業則是以單一場所5千噸以上為門檻，約有20家，客貨運輸以規模200台以上約有30家；醫學中心有22家；製造業則是以每年排碳1萬噸，約有300家。