獨家／華航年終寫新傳奇！ 有望看到10個月

華航（2610）員工超嗨！2024年年終獎金有望寫下新傳奇！業界以華航前三季稅前淨利為140億元推估，再加上第4季的獲利加入，最少有30億元以上要分給員工，以1萬名員工推估，華航2024年可分配獎金加上考績獎金，再加上員工酬勞金等，考績好的員工有可能看到兩位數10個月以上的數字。

華航的年終獎金計算複雜，要照顧到基層員工，所以華航的年終獎金分成績效跟平衡獎金，其中平衡獎金是固定的，績效獎金則依員工的表現來判斷，而績效的部分領的是全薪，所以每年人的年終換算成月份也很難計算，但如果就獲利來推估，約略可以算出，有望看到10個月年終這樣的數字。

對於市場關注年終獎金發放，華航前三季稅前盈餘為140億元，稅後純益103.74億元，每股稅後純益1.71元，第4季油價走低、航空貨運價格拉高，客運維持高檔，幾乎可以預期全年獲利將寫新紀錄，今年是華航豐收年，華航的員工也會獲得很滿意的收穫。

華航史上最高年終獎金是6個月，推估2024年的年終獎金將從6個月起跳，但是以前三季的獲利加計第4季，獲利成長幅度更大，就現在的獲利數字，稅前提撥20%來發獎金計算，這個部分，一般員工的薪水就已經達到6個月的薪水，實際的年終獎金必須等元月13日董事會通過後才會公布。