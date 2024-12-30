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第三期溫室氣體階段管制目標 2030年減碳28±2％

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部30日公布第三階段管制目標草案，環境部長彭啓明也宣布，預計將2030年溫室氣體淨排放減量目標提升至「較基準年（2005年）減量28±2％」，並提出2030年電力排放係數階段目標為0.319公斤，較現況減少35％。

環境部表示，賴清德總統今年10月24日國家氣候變遷對策委員會宣示加大氣候行動來提升產業國際競爭力，加速接軌國際NDC的步伐，重新檢視2030目標，以更大企圖新突破瓶頸，並設定台灣2032年和2035年的減碳新目標。

環境部也依法提出「第三期溫室氣體階段管制目標草案」，提到行政院挾永續發展委員會氣候變遷與淨零轉型專案小組，建立協調機制，辦理跨部會協商。環境部強調，第三期溫室氣體階段管制目標（草案）所設定的國家2030減碳新目標28±2％，僅次於日本減量的41％，以換算各國峰值年減量計算下，我國相較2007年的峰值減料目標達到34%至38％，接近韓國的40％。

氣候變遷 減碳

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