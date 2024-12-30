綠岩能源搶進越南市場 目標建置1GW太陽能電廠
綠岩能源今天宣布，進軍越南市場，將在河內工業區廠房建置屋頂型太陽能，容量20MW，並將朝向1GW目標努力；綠岩能源預計明年第2季申請登錄興櫃交易。
綠岩能源發布新聞稿指出，越南綠能市場頗具成長潛力，綠岩能源將在河內工業區廠房建置20MW屋頂型太陽能，此外，還將開發水面和地面型太陽能電廠，目標建置1GW太陽能電廠。
綠岩能源表示，日本的農光共生太陽能案場於11月併網，容量約2MW，目前並在泰國洽談合作案，擴展海外市場。
綠岩能源成立於2019年，實收資本額新台幣4.15億元，由成大材料工程博士葉孟恒領軍，預計2025年第2季申請登錄興櫃。
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