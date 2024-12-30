綠岩能源搶進越南市場 目標建置1GW太陽能電廠

長榮航空（2618）30日公布年終獎金7個月改寫紀錄，今年將發出7個月年終獎金，跟集團其他企業一樣明天早上入帳，另外還有調薪政策，據了解約在4%，會另外正式公布；跟去年一樣航空相關體系包括子公司航勤、空廚、倉儲及航太都是「比照辦理」。

2024-12-30 13:02