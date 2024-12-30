豐興廢鋼、鋼筋與型鋼新價 全面平盤

豐興（2015）30日開出新盤價，由於下游買氣持續觀望，廢鋼、鋼筋與型鋼全部持平，靜待景況回溫。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料價格居弱勢，美國大船廢鋼與貨櫃廢鋼本周都沒有新的報價，日本2H廢鋼下跌至每公噸305美元，澳洲鐵礦砂由每公噸100.85美元下跌至99美元。

30日豐興業務會議決定開出平盤，廢鋼收購價每公噸8,600元，鋼筋表價1.8萬元，國內廢鋼每公噸8,600元，鋼筋1.74萬元，型鋼每公噸2.48萬元。