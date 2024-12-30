豐興廢鋼、鋼筋與型鋼新價 全面平盤
豐興（2015）30日開出新盤價，由於下游買氣持續觀望，廢鋼、鋼筋與型鋼全部持平，靜待景況回溫。
豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料價格居弱勢，美國大船廢鋼與貨櫃廢鋼本周都沒有新的報價，日本2H廢鋼下跌至每公噸305美元，澳洲鐵礦砂由每公噸100.85美元下跌至99美元。
30日豐興業務會議決定開出平盤，廢鋼收購價每公噸8,600元，鋼筋表價1.8萬元，國內廢鋼每公噸8,600元，鋼筋1.74萬元，型鋼每公噸2.48萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言