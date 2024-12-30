「點燃生命之火」年前送暖 偏鄉女童不再吃泡麵果腹
一名家住偏鄉的8歲女童小嫚（化名）和哥哥，自小由爸爸獨力扶養，由於家境困苦，孩子常沒早餐吃，有時甚至一天只吃一餐，正值成長期的小嫚，經常餓著肚子。所幸後來得到「點燃生命之火」幫助，孩子能有穩定營養餐食、志工陪伴，甚至是接觸多元學習的機會，今年小嫚說，終於可以和爸爸一起過個溫暖的年。
小嫚的爸爸為了賺錢養家，努力打零工，但微薄收入仍不足支應基本開銷、生活吃緊，就連他們住的「家」也僅是一處狹小、簡陋的房間，裡面擺放的破舊沙發，就是他們平時的睡床。寒冬裡，一家子沒有保暖棉被，孩子只能多穿幾件衣服睡覺。家裡唯一堪用的廚具只有一台卡式爐，三人經常吃泡麵打發一餐，小嫚長期吃不飽，總跟爸爸喊著「我肚子好餓」。
所幸小嫚後來在「點燃生命之火」幫助下，課後有志工陪伴照顧，也能吃到營養的熱飯菜，而且常常一次吃兩碗飯，長期下來，原本體型瘦小的她，現在已經是雙頰圓潤的健康孩子！此外，因為志工耐心教導，小嫚學會擦臉、綁頭髮等生活自理能力，也接觸到太鼓、棋藝等多元課程，甚至找到對粉彩畫的興趣！
不久後，農曆新年將至，「點燃生命之火」將為包括小嫚在內、全臺偏鄉弱勢孩子及其家庭準備溫暖年菜，讓他們都能過個溫暖的好年。
「點燃生命之火」邁入第40年，累計幫助近72萬名偏鄉弱勢孩童，讓孩子下課後持續有穩定餐食、志工陪伴和多元活動學習的機會，減輕弱勢家庭的生活負擔。更多相關訊息，請上網搜尋「點燃生命之火」，或上中國信託慈善基金會官網www.ctbcfoundation.org查詢。
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