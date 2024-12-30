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璟都代表作加碼藝術品 董座：桃園是落後補漲區

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
桃園指標建商璟都建設25年代表作「璟都中路大苑」，27日宣布邀請藝術家楊柏林為社區設計多項藝術品。記者游智文／攝影
桃園指標建商璟都建設25年代表作「璟都中路大苑」，27日宣布邀請藝術家楊柏林為社區設計多項藝術品。記者游智文／攝影

桃園指標建商璟都建設25年代表作「璟都中路大苑」，27日宣布邀請藝術家楊柏林為社區設計多項藝術品，董事長黃國明表示，2025年是璟都機構的「藝術元年」，推案將全面融入藝術品味，讓住戶生活更為美好。

璟都建設總經理高林鋒表示，璟都明年預計推出4筆新案，包括桃園莊敬路、大園、草漯、大溪，購地計畫也會按照既定計畫進行。

璟都中路大苑位於桃園中路重劃區，在大興西路三段、正光路、吉安街之間，基地面積1,883坪，規畫地上27層，地下4層，51~68坪產品，目前實價揭露已144筆，成交單價5字頭。

黃國明表示，璟都中路大苑基地，他在2014年標得，歷經很多建築師規畫，一再翻案，最終決定雕琢出自己心目中最理想的住宅，雖然是中大坪數，但在今年下半年央行一連串打房下，仍繳出亮麗銷售成績。

璟都表示，璟都中路大苑以現代美學精髓，融合MOMA建築精神，打造地標建築。其設計靈感源自Louis Kahn的建築光影藝術，建築以挑高10米奢華門廳、優雅書牆鋼琴、頂奢Lounge Bar及空中漂浮無邊際泳池，展現極致奢華。

除了豐富公設，個案也訴求戶戶擁有50米以上大棟距，57坪以上產品就有雙主臥、三套衛浴；未來社區也有全日餐廳、並有社區營運長接軌一年物業管家服務。

黃國明表示，他一直認為，如果建築中有藝術的參與，生活將會更加美好。因此在璟都25年里程碑建案「璟都中路大苑」，力邀台灣藝術先鋒楊柏林大師參與，讓藝術與建築能夠完美融合。

對於明年房市，黃國明表示，2025是個案表現的時代，好地段、好品牌的個案，可望維持穩健，市場超漲區則會回緩，桃園為落後補漲區，預料仍有不錯表現。

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