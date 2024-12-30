2024新北單價豪宅王曝！豪宅吹起小家庭風 中坪數搶手

台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄資料， 2024年新北市總價六千萬以上，預售豪宅交易，前五名分別出現在板橋、新店、林口等區，最高單價為新板特區「三輝白昀」奪冠，單價121.4萬元，與2023年的預售冠軍「勝輝一邸」，最高每坪121.5萬元勢均力敵，預售豪宅市場也掀起冠軍爭霸戰。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，過去新板特區豪宅推案多為百坪以上，總價動輒上億元，不過近年豪宅市場也吹小家庭風，不少板橋長大的企業二代買盤需求，追求屋齡新，中坪數格局物件；新豪宅案也吸引在地資深豪客的換屋需求，舊換新，大換小，一換二，家族成員一次購入多戶，同棟不同戶，方便彼此就近照顧。因此總價6、7千萬元上下和空間，更貼近現今社會趨勢下高資產族需求，在單價表現上，也出現豪宅單價破百萬的交易成績。

台灣房屋板橋加盟店店東賴玉枝表示，新板特區仍是新北豪宅的一級戰區，「三輝白昀」近板橋遠百，坪數規劃從25坪兩房小宅，至55坪三房都有，目前僅揭露4筆總價逾6千萬元的交易，符合豪宅門檻的戶別，最高單價達121.4萬元，而社區成交單價區間為115.8~123萬元，站穩百萬俱樂部之列。

大陸建設的預售案「耑芃」、「衡沐」高樓層35~50坪的戶別，總價在3,300~4,200萬元上下，單價也已突破百萬元，不過「耑芃」規劃2~3房的中坪數格局，總價未達新北豪宅門檻，因此並未在榜單之列。

除了板橋之外，新店區的「江陵天喆」、「合環LANDMARK」，進入前五大豪宅中，最高豪宅單價分別為95萬元、75.7萬元，林口「亞昕森匯·天匯」則以51.4萬進榜第五名。