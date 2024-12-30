台中「地王」易主！寶輝以每坪388萬元購入七期歐風商旅

歲末年終，台中土地交易市場30日再傳重量級交易案。根據最新實價登錄揭露，中部豪宅龍頭建商寶輝建設，以21.06億餘元購入七期市政北七路、惠民路口「歐風商旅」惠民段73地號「新六」土地，土地面積542.52坪，換算每坪單價達388.25萬元，登上台中土地交易單價最高的新「地王」。

台中「地王」今年7月初才剛易主，中悅建設當時以17.5億餘元、每坪單價逾360萬元購入台灣大道、河南路口旁惠民段17-1地號468.6坪「新六」土地。不到半年，台中「地王」再度換人做。

「歐風商旅」基地位於七期新市政中心，靠近新光三越、台中大遠百商圈，以及秋紅谷、台中國家歌劇院。土地容積率600%，加計危老獎勵及容移，最高可達1,080%。

儘管政府重手打炒房，但台中預售房價持續創高，10月推出的「聯聚理安大廈」，已出現19筆預售實登揭露，戶戶單價破百、總價破億，其中35樓戶總面積138.38坪，以總價1億5,239萬元成交，扣除車位後，每坪成交單價127.2萬元，再次改寫七期預售豪宅單價新紀錄。

寶輝建設今年在台中國家歌劇院旁推出的「寶輝101 Theater South」豪宅案，規劃138戶住家，主力坪數50、70坪，目前實登揭露115筆，銷售已突破八成，最高成交單價為27樓戶的99.56萬元。

寶輝建設明年創立35年，推案動作加大。其中，北屯14期美和段計畫開發的三塊土地近4,000坪，包括「寶輝GREEN PARK」、「寶輝WATER PARK」、「寶輝SKY PARK」，總戶數231戶，都是三面臨路完整街廓，且將同時間動工，無論開發規模、設計強度均是區域標竿。

寶輝表示，將在美和段打造北屯最宜居的生活聚落。此次攜手國際團隊，建築由美國超高層權威JOHNSON FAIN事務所及日本前三大的事務所NIHON SEKKEI設計，室內公設與莊園景觀禮聘歐美團隊，以高規格進行總體規劃，提升整體城區與鄰里街廓的質感與氛圍。

寶輝位於七期惠中路、市政北五路近2,200坪土地，也規劃明年推出豪宅案。市場推估，每坪單價將站上百萬元。

另位於南七期惠文國中小第一排的「寶輝469 GONGYI AVENUE」，基地近600坪，延續寶輝國際團隊設計血統，加上基地三面臨路，地段絕佳，新案尚未公開已先動工，未來將採邊建邊售。

寶輝建設除了上述推案計畫，在南七期公益路與惠中路口，還有近1,600坪土地；此次再購入歐風商旅500餘坪土地，持續增加庫存，兩塊土地目前尚無推案規劃。