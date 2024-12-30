華航榮膺首屆 ESG 交通運輸永續金獎 成為航空業永續典範

2024年首屆「ESG 交通運輸永續獎」評選結果揭曉，中華航空持續以卓越的永續發展實績，自激烈評比中脫穎而出，榮獲金獎殊榮，成為唯一獲獎的航空業者，再次展現華航在ESG永續發展領域的領先地位。

「ESG交通運輸永續獎」由交通部指導，財團法人台北市交通文教基金會與社團法人台灣全球商貿運籌發展協會共同主辦，本 (12) 月 28 日舉行頒獎典禮，由交通部政務次長陳彥伯頒發金獎予華航永續長鍾人傑。華航以率先同業成立企業永續委員會，連結董事會監管的ESG永續治理、環境/能源系統性風險管理架構、推動完善ISO作業系統並經第三方認證等具體作為，引領台灣航空業推動 ESG 永續發展，從30餘家參選企業中獲選，成為業界標竿典範。

為邁向「2050 年淨零碳排」目標，華航優先業界訂定短中長期減碳目標及提出完整2050淨零排放路徑，積極落實空中、地面減碳作業。華航也持續深化「太平洋溫室效應氣體觀測（IAGOS-PGGM）」國際合作，是全球優先執行跨太平洋區域氣候觀測的航空業者，結合蒐集的數據資訊，不僅貢獻聯合國等國際氣候變遷研究，也強化本身與國際航路管理及提升氣候韌性。

華航做為運輸業的永續先驅者，2017 年即於新機飛渡添加永續航空燃油 ( Sustainable Aviation Fuels, SAF )；連續三年響應天合聯盟「航空飛行挑戰」，是首家於商業客貨航班添加SAF載客貨飛行的國籍航空；今年更啟動永續航空燃油企業客戶合作計畫，並推動首架全貨機添加SAF，攜手供應鏈廠商及企業客戶夥伴，共同減少碳足跡，支持全球永續能源轉型，創造雙贏減碳績效。

同時，華航秉持「回饋社會、創造社會價值」的永續發展理念，持續推動多元社會公益及環境保育計畫，從關懷弱勢長者與學童、國內產學合作、志工教學、公益體育營、淨灘、植樹到認養台北市立動物園的保育類動物穿山甲、支持里山倡議促進原民部落文化保存與經濟發展等，積極實現企業社會責任。