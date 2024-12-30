有錢人想的不一樣？2024年天龍國豪宅王曝 這景仍贏信義區

雖然央行對豪宅從未鬆綁，但台北市仍有不少豪宅憑藉蛋黃機能與建商品牌優勢，成交單價仍居天價，住商機構觀察台北地政雲，今年截至年底為止，以多戶名人入住加持的大安區豪宅「One Park Taipei 元利信義聯勤」成交單價最高，且前五大北市豪宅中，松山區即佔據兩名。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，近年來鄰近東區、信義區的松山區，以交通機能便捷優勢，深受高資產族群青睞，區域吸引不少品牌建商進駐。

據台北地政雲數據，台北市截至2024年底成屋與預售交易中，以大安區「One Park Taipei 元利信義聯勤」成交單價最高，該社區26樓戶總坪數約171.9坪，今年1月以總價4億2,433萬元成交，扣除車位單價約279.4萬元。賴志昶指出，該豪宅憑藉著面大安森林公園的獨特景觀以及建商品牌優勢，加上陸續有不少名人入住加持，自推案以來成交價位居高難下，目前社區成交單價不分樓層約落在255~260萬元之間，過去高樓層曾成交至每坪296萬元，單論成交單價而言，毋庸置疑為現階段北市乃至全台第一豪宅。

賴志昶表示，若單論總價而言，以信義區指標豪宅「皇翔御琚」位居第一，該社區雖屋齡已達13年，惟位處信義計畫區，鄰近「台北101」，周邊都屬豪宅社區，如知名企業家掃下多戶的「信義富邦國際館」、名聲顯赫的「陶朱隱園」皆位於此處，地段優勢表露無遺，加上社區均規劃大坪數物件，又有上市建商的品牌加持，令該案成交總價動輒數億元以上。

觀察此次北市五大豪宅中，也有兩處預售案進榜，賴志昶補充，此2案皆位處松山區，該區近年來商業與生活機能發展成熟，又有「文華苑」、「潤泰敦峰」等頗具名氣的成屋豪宅屢創高價，令區域預售新案開價能較有底氣：此外，預售豪宅除有屋齡更新穎等優勢，又由於交屋期較長，在限貸氛圍之下，對現金流壓力不會較大，因此讓不少預售豪宅也受高端客戶青睞。