長榮航空公布年終獎金7個月改寫紀錄 明年還有員工分紅最少2個月入袋

長榮航空（2618）30日公布年終獎金7個月改寫紀錄，今年將發出7個月年終獎金，集團一樣明天入帳，另外還有調薪政策，據了解約在4%，下午會正式公布；跟去年一樣航空相關體系包括子公司航勤、空廚、倉儲及航太都是「比照辦理」。

長榮航空2023年員工年終獎金比原市場預期還好，所有跟航空相關事業體員工跟著發7個月的年終獎金，而且因為2023年獲利相當好，長榮航空員工分紅又多領2個月的「員工酬勞獎金」；2024年獲利又比2023年好，所以明年的員工酬勞獎金相當可期。

2024年對於所有長榮航員工是個過好年的一年，長榮航空前三季的獲利更是創下史上新高，其中，第3季稅後純益為89.85億元，每股盈餘1.66元。累計前三季稅後純益214.85億元，每股盈餘3.98元，年終獎金會比去年6個月好外，目前已經知道7個月起跳，明年中還有「員工酬勞獎金」可期。