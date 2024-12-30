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北市2024年五大豪宅曝 面大安森林公園依舊無敵

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
One Park Taipei元利信義聯勤。圖／住商機構提供
One Park Taipei元利信義聯勤。圖／住商機構提供

雖然央行對豪宅從未鬆綁，台北市仍有不少豪宅憑藉蛋黃機能與建商品牌優勢，成交單價仍居天價，住商機構觀察台北地政雲，今年截至年底為止，以多戶名人入住加持的大安區豪宅「One Park Taipei 元利信義聯勤」成交單價最高，且前五大北市豪宅中，松山區即佔據兩名。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，近年來鄰近東區、信義區的松山區，以交通機能便捷優勢，深受高資產族群青睞，區域吸引不少品牌建商進駐。

據台北地政雲數據，台北市截至2024年底成屋與預售交易中，以大安區「One Park Taipei 元利信義聯勤」成交單價最高，該社區26樓戶總坪數約171.9坪，今年1月以總價4億2,433萬元成交，扣除車位單價約279.4萬元。

賴志昶指出，該豪宅憑藉著面大安森林公園的獨特景觀以及建商品牌優勢，加上陸續有不少名人入住加持，自推案以來成交價位居高難下，目前社區成交單價不分樓層約落在255~260萬元之間，過去高樓層曾成交至每坪296萬元，單論成交單價，為現階段北市乃至全台第一豪宅。

賴志昶表示，若以總價而言，以信義區指標豪宅「皇翔御琚」位居第一，該社區雖屋齡已達13年，惟位處信義計畫區，鄰近「台北101」，周邊都屬豪宅社區，如知名企業家掃下多戶的「信義富邦國際館」、名聲顯赫的「陶朱隱園」皆位於此處，地段優勢表露無遺，加上社區均規劃大坪數物件，令該案成交總價動輒數億元以上。

另可觀察此次北市五大豪宅中，也有兩處預售案進榜，賴志昶補充，此2案皆位處松山區，該區近年來商業與生活機能發展成熟，又有「文華苑」、「潤泰敦峰」等頗具名氣的成屋豪宅屢創高價，令區域預售新案開價能較有底氣：此外，預售豪宅除有屋齡更新穎等優勢，又由於交屋期較長，在限貸氛圍之下，對現金流壓力不會較大，因此讓不少預售豪宅也受高端客戶青睞。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近年來全台都會區房價飆漲，帶動大坪數或豪宅物件價位上揚，而北市指標豪宅憑藉其地段優勢、建商品牌以及蛋黃機能，仍能成交單價位居高價。

惟觀察此次豪宅排行榜交易皆集中於央行第七波信用管制措施以前，顯示在央行近期多次打壓豪宅客、多戶族貸款成數方面，確實達到降溫豪宅買氣功效，買方若入手此類高總價物件，如遇房市前景不明朗價格易有波動，同時需注意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。

台北市2024年五大豪宅交易。表／住商機構提供
台北市2024年五大豪宅交易。表／住商機構提供

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