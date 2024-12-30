下游買氣持續觀望 豐興鋼筋廢鋼連2週開平盤

條鋼廠豐興今天發布最新牌價，因下游買氣持續持觀望態度，鋼筋、國內廢鋼與型鋼報價再開平盤。

豐興12月中為回應客戶期待，調降鋼筋、國內廢鋼價格，每公噸下調新台幣200元，但因未催出買氣，鋼筋和廢鋼已連續2週開出平盤。

豐興本週鋼筋維持每公噸1.8萬元，國內廢鋼每公噸8600元，型鋼每公噸2.48萬元。

本週國際原料行情方面，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼報價下跌至每公噸305美元，美國貨櫃廢鋼無報價，澳洲鐵礦砂由每公噸100.85美元跌至每公噸99美元。