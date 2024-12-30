快訊

凌晨2點錢就送到…沈慶京借到1億元交保金 律師剛現身北院領繳款單

柯文哲7千萬交保…黃國昌批北檢只給2條路 賴總統把手伸進司法

鄭文燦涉貪再出庭…500萬關鍵3時間點 與廖家父子說法矛盾一次看

太景抗生素新藥 遞交馬來西亞上市許可申請

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

新藥研發公司太景*-KY（4157）30日公告，已透過合作夥伴向馬來西亞國家藥品管理局（NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency）正式遞交太捷信®（奈諾沙星）膠囊的上市許可申請（NDA, New Drug Application）。

太景生技表示，其合作夥伴於27日正式向馬來西亞衛生部轄下國家藥品管理局遞交太捷信（奈諾沙星）口服膠囊之上市許可申請，其適應症為門診治療之輕度社區型肺炎。預計完成時間乃依照馬來西亞NPRA之審查程序，實際審查時間及核准藥證與否將以主管機關正式通知為準。

太景生技董事長暨執行長黃國龍指出，「細菌抗藥性是全球性健康危機，能夠治療抗藥性細菌的抗生素新藥，對全球醫療體系而言是相當重要的未滿足醫療需求，我們期待太捷信®能夠順利通過上市許可審查，加入馬來西亞醫藥衛生體系共同對抗超級細菌的行列。」

根據馬來西亞NPRA統計資料，2023年肺炎首次超越缺血性心臟病、成為馬國十大死因之首；統計資料顯示，肺炎相關死亡人數從2014年的9,250人逐漸增加至2023年的18,181人，於短短九年間倍增。研究統計，馬國肺炎發生率從2011年的每十萬人口242人增加至2019年的每十萬人口456人，發生率也同樣接近倍增，顯示當地對於治療藥物—抗生素的迫切需求。

肺炎 馬來西亞

延伸閱讀

外籍車手假藉觀光來台 中部查獲逾50人 東南亞居多

陸商務部：對台灣美國馬來西亞製正丁醇 續徵反傾銷稅

父母急尋人…馬來西亞網紅來台失聯 原來當車手送進看守所

🎧｜抗生素這樣吃恐無效，小心NG行為養出超級細菌

相關新聞

經濟選書／從AI霸主 看科技引發的副作用

奧特曼已經逐漸適應OpenAI 與微軟的新合作方向，這也是更企業導向的經營策略；但與此同時，哈薩比斯仍在思考如何應用人工...

數位行銷／優化自動化流程 效率大增

隨著數位化浪潮的推進，全球企業的營運方式正在發生翻天覆地的變化。中小企業雖然資源有限，但面對競爭激烈的市場環境，效率提升...

點子農場／當慈愛成為台灣的品牌

公司的AI業務愈來愈忙，他這個總經理的壓力也愈來愈大。吃晚飯的時候，他沒心情也沒胃口，隨便找個理由就把老婆罵了一頓。之後...

北美線元月空運價大漲 台驊、中菲行等雨露均霑

四大關鍵匯聚，元月空運價大漲。美東碼頭罷工預期心理下，北美物流出現海運外溢到空運的效應，又因AI出貨需求持續攀升、電商搶...

航空雙雄年終 六個月起跳

航空業好年冬，員工也跟著荷包滿滿，獎金有望豐收，其中，台灣虎航年度獎金最高有望領超過14個月；至於華航、長榮航推估最少是...

台中李方艾美酒店公開標售 引發業界關注

萬豪集團在中部地區最高級酒店「台中李方艾美酒店」，近日傳出委託不動產公司上網公告，將以公開標售的形式出售整棟酒店，並訂2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。