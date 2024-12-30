台中李方艾美酒店公開標售 引發業界關注

萬豪集團在中部地區最高級酒店「台中李方艾美酒店」，近日傳出委託不動產公司上網公告，將以公開標售的形式出售整棟酒店，並訂2025年4月17日開標，引發業界關注。

據了解，近期曾有買家有意接手，但疑似此前曾傳開價百億元，致買家卻步。至於此次標售應該只是業主在進行資產配置管理，酒店和萬豪國際集團有簽約，因此營運不會受影響。

台中李方艾美酒店座落台中火車站左前方，由李方酒店管理集團打造，傳總投資金額達80億元，為萬豪集團在台第21家據點。李方艾美原址為1998年完工的金沙百貨大樓，2001年轉手，2005年一場大火後停業並荒廢多年，2013年由「迪化街大帳房」李銘松與方素蝶夫婦創立的李方酒店管理集團以24.6億元買下並斥資重修，且加盟引進萬豪集團旗下艾美酒店品牌進入市場。酒店地上27樓，共規劃228間客房，以及多個不同風格的餐飲空間、大型宴會廳、健身房、會議廳及露天高空泳池等。

李方艾美酒店在2022年風光營運，成為萬豪集團在台灣的第21個據點，住房率也在八、九成以上，營運成績不俗。近日卻委託普華國際不動產公司公告，將以公開標售的形式進行整棟酒店的出售，預計2025年4月17日開標，引發業界關注。

據了解，李方酒店集團一直有資金問題，導致現金流吃緊，雖然酒店住房率及營運績效穩健成長，但酒店總投資金額高達80億元，以一般酒店攤平成本要10至20年，酒店本身目前進帳難以維持。

業界指出，李方艾美酒店開幕後一直傳出有求售的訊息，期間也確實有買家有意接手，不過李方酒店集團開價100億元，疑似價格太高未成。此次公開標售，讓出售更公開化，藉此吸引更多買家，但也有業者認為，這是酒店的策略，可能不是真的要賣，而是想尋求合作及資金投入。