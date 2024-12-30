快訊

嘉義3時51分規模5.1地震 最大震度4級 警報大響、門窗晃動

航空雙雄年終 六個月起跳

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
航空業好年冬，員工也跟著荷包滿滿，獎金有望豐收。圖／聯合報系資料照片
航空業好年冬，員工也跟著荷包滿滿，獎金有望豐收。圖／聯合報系資料照片

航空業好年冬，員工也跟著荷包滿滿，獎金有望豐收，其中，台灣虎航（6757）年度獎金最高有望領超過14個月；至於華航（2610）、長榮航（2618）推估最少是六個月起跳，都將同步刷新紀錄。

星宇航空日前率先宣布，將發放兩個月的年終獎金並依同仁年資與職級調薪3.5～5%。台灣虎航日前董事會已經先通過將發「績效獎金三個月」及「激勵金額額2萬元」，其餘獎金在2024年年度總結後在提報董事會發放；推估年終獎金將超越2023年，再創新高紀錄。

台灣虎航去年考績好的員工最高可以拿到14個月獎金，平均員工年終獎金10.8個月；2024年獲利比預期還好，所以年終獎金將突破2023年水準。

對於市場關注年終獎金發放，華航前三季大賺103.74億元，每股純益 1.71元，幾乎可以預期全年獲利將寫新紀錄，今年是華航豐收的一年，員工也將同步受惠。華航去年年終獎金六個月、寫新紀錄，推估2024年的年終獎金將從六個月起跳、再創高，實際的年終獎金必須等通過後才會公布。

長榮航空2023年員工年終獎金比原市場預期還好，所有跟航空相關事業體員工跟著發六個月的年終獎金，長榮航空員工分紅又多領兩個月的「員工酬勞獎金」。

年終獎金 長榮航空

延伸閱讀

不參加尾牙＝沒有年終！她驚聞「公司潛規則」 過來人嘆：不違法

華航與金色三麥首推機上調酒 明年全艙等、航線喝得到

好羨慕！彰基員工將爽領破紀錄的3.3個月年終獎金

彰基將發年終獎金10億元 員工可領金額比112年多

相關新聞

北美線元月空運價大漲 台驊、中菲行等雨露均霑

四大關鍵匯聚，元月空運價大漲。美東碼頭罷工預期心理下，北美物流出現海運外溢到空運的效應，又因AI出貨需求持續攀升、電商搶...

經濟選書／從AI霸主 看科技引發的副作用

奧特曼已經逐漸適應OpenAI 與微軟的新合作方向，這也是更企業導向的經營策略；但與此同時，哈薩比斯仍在思考如何應用人工...

數位行銷／優化自動化流程 效率大增

隨著數位化浪潮的推進，全球企業的營運方式正在發生翻天覆地的變化。中小企業雖然資源有限，但面對競爭激烈的市場環境，效率提升...

點子農場／當慈愛成為台灣的品牌

公司的AI業務愈來愈忙，他這個總經理的壓力也愈來愈大。吃晚飯的時候，他沒心情也沒胃口，隨便找個理由就把老婆罵了一頓。之後...

航空雙雄年終 六個月起跳

航空業好年冬，員工也跟著荷包滿滿，獎金有望豐收，其中，台灣虎航年度獎金最高有望領超過14個月；至於華航、長榮航推估最少是...

台中李方艾美酒店公開標售 引發業界關注

萬豪集團在中部地區最高級酒店「台中李方艾美酒店」，近日傳出委託不動產公司上網公告，將以公開標售的形式出售整棟酒店，並訂2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。