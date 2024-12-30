航空雙雄年終 六個月起跳

航空業好年冬，員工也跟著荷包滿滿，獎金有望豐收，其中，台灣虎航（6757）年度獎金最高有望領超過14個月；至於華航（2610）、長榮航（2618）推估最少是六個月起跳，都將同步刷新紀錄。

星宇航空日前率先宣布，將發放兩個月的年終獎金並依同仁年資與職級調薪3.5～5%。台灣虎航日前董事會已經先通過將發「績效獎金三個月」及「激勵金額額2萬元」，其餘獎金在2024年年度總結後在提報董事會發放；推估年終獎金將超越2023年，再創新高紀錄。

台灣虎航去年考績好的員工最高可以拿到14個月獎金，平均員工年終獎金10.8個月；2024年獲利比預期還好，所以年終獎金將突破2023年水準。

對於市場關注年終獎金發放，華航前三季大賺103.74億元，每股純益 1.71元，幾乎可以預期全年獲利將寫新紀錄，今年是華航豐收的一年，員工也將同步受惠。華航去年年終獎金六個月、寫新紀錄，推估2024年的年終獎金將從六個月起跳、再創高，實際的年終獎金必須等通過後才會公布。

長榮航空2023年員工年終獎金比原市場預期還好，所有跟航空相關事業體員工跟著發六個月的年終獎金，長榮航空員工分紅又多領兩個月的「員工酬勞獎金」。