北美線元月空運價大漲 台驊、中菲行等雨露均霑

四大關鍵匯聚，元月空運價大漲。美東碼頭罷工預期心理下，北美物流出現海運外溢到空運的效應，又因AI出貨需求持續攀升、電商搶占節慶期間艙位，加上農曆年前搶出貨的急單湧入，北美線元月空運價漲幅上看12%。

國內最大航空物流業者分析，12月受惠於AI、電商需求量比原預期還旺，最新統計數字，2024年12月台灣進口貨量年增12%、月增10.5%；出口貨年增12.1%、月增1.5%，而且載重噸數年增率也達7%，代表載重量較重的AI伺服器等產品出貨量同步增加，而受到矚目。

航空業者分析，在AI拉動相關半導體及跨境電商空運需求旺，12月的航空貨運出貨量比往年成長外，載重噸數也上升，電商的貨都較輕，這個變化代表AI相關需求的出貨量在持續增加當中；就目前市場需求展望，2025年首季航空貨運市場有望價、量齊揚。

航空貨運最新市況 圖／經濟日報提供

法人看好國內的航空業者華航（2610）、長榮航（2618）受惠外，航空物流業者台驊（2636）、中菲行（5609）、捷迅（2643）、台空及遠雄港（5607）等業績也會跟著雨露均霑。

12月的航空貨運量比原預期還多，亞洲飛美西價格約新台幣每公斤250元、美東則為270元，維持傳統旺季水準；受惠於12月下旬航空貨運滿艙訂單遞延效應，2025年的農曆過年提早，各家企業工作天數短趕著出貨。

亞洲-美西、美東價格元月起全面突破新台幣300元；美西280-285元加上燃油附加費32元，漲幅約12%； 美東290-295元加上燃油32元，漲幅約7%。

華航將加快2025年航空貨運市場布局，持續彈性調整航網布局，強化收益管理，積極爭取專案以及中長期客製化包機，增攬半導體、冷鏈貨物、發動機及航材等高收益貨源，加強與整合型快遞業者以及聯航策略合作，關注市場動態，掌握產業鏈脈動，追求貨運成長最大化。

長榮航空也看好2025年航空貨運市場，持續觀察川普當選後要怎麼執行政策，若「製造業會回流美國」，相對美國出口也會增加，對航空公司來說出現全新的商機；瞄準航空貨運市場商機，明年新增達拉斯貨運航點外，加上既有的休士頓航點，可在德州做跨境運送；會密切注意貨流變化，並將貨機運能做最佳調整。