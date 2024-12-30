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幸福空間財務透明 積極準備IPO

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

「幸福空間」累積17年的服務經驗與逾240萬粉絲的社群成果，現在即將再升級，除宣布跨足代銷業外，更要透過進入資本市場上市來傳達公司積極透明化的決心，蛻變成長讓民眾更信賴。

「幸福空間」總經理林鎮業表示，「幸福空間」正在積極準備首次公開發行（IPO），希望明年（2025）就能開始相關程序，在政府金融機關的監督下，讓裝修物件買賣更為公開透明，也代表公司轉型「玩真的」。

林鎮業說，要做到IPO就是要爭取社會大眾的絕對信任，因為要符合IPO的條件，過程中要經過監管機構、金融機構等不斷的檢視，就像是台灣其他的上市上櫃公司一樣，所有程序都代表符合更多的規範，同時也讓公司福利更好，成為幸福企業。

根據資料顯示，要成為IPO公司，就需做到必要的公司管理及符合法規，像是成本的控管、庫存進出、財務透明、資訊系統通通都需要大幅升級，並且建立完整的內控機制，來符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」。

林鎮業指出，光是在財務上公司就有相當大的調整，要符合上市上櫃的財務制度，讓很多系統、同時也推動許多的做法，這對公司是挑戰，但對於未來持續有規模、業務運作上擴大，就有必要去做挑戰，並讓公信力逐步累積。

林鎮業強調，IPO後的「幸福空間」，公司治理會更完善，對於規劃要進軍跨到房地產，觸角會更為延伸，同時也會逐步提升員工福利，讓員工與公司「共創造」幸福感。

IPO 社群

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