幸福空間用任務回饋 黏住粉絲

「幸福空間」17年來在各大平台累積240萬的粉絲，成為公司跨足代銷的基本盤，「幸福空間」總經理林鎮業說，規劃在社群的任務機制下，創新維持粉絲熱度，用回饋創造共贏。

在做法上，林鎮業舉例，如攝影比賽或線上競圖等任務，讓想購屋的民眾參與並符合任務回饋，藉此得到購屋所需要的裝潢、家具、家電等，可以在買到房子的同時，享受到符合需求有幸福感的饋贈。

如何做到讓民眾持續關注「幸福空間」，讓粉絲有黏著度？林鎮業說，粉絲們都有自己喜歡的議題，必須每天維持社群的更新、要不斷產出內容，要讓粉絲有黏著度，同時也要了解粉絲的需求，不斷的精進與聚焦議題，像每個月的最後一個周六堅持舉辦的「幸福講堂」，多年下來就累積不少死忠粉絲。

當有了粉絲支持度，就更要幫忙民眾找到合適的家。林鎮業認為，傳統的先建後售的方式，跟實際需求有段距離，因此透過匯集粉絲的需求，找尋合適的地點與建商。

此外，透過前期規劃就開始合作的模式，不僅可以讓新推案精準找到合適的購屋族群，同時也能建商不用再特別興建樣品屋、接待中心，在既有的支出可以減少下，就可以回饋的粉絲。甚至連頭期款、裝修、家具、家電等等的生活需求，也都可以幫粉絲共同購買，利用規模經濟來創造價值，藉由社群營銷模式，讓購屋有壓力的民眾，可以透過社群平台有更多選擇。