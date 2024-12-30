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經濟選書／從AI霸主 看科技引發的副作用

經濟日報／ 帕米．奧森
《AI霸主》書封。 天下文化／提供
《AI霸主》書封。 天下文化／提供

奧特曼已經逐漸適應OpenAI 與微軟的新合作方向，這也是更企業導向的經營策略；但與此同時，哈薩比斯仍在思考如何應用人工智慧解開現實世界的謎團。他說他是DeepMind內部唯一在做這件事的人，每天從深夜到凌晨在家用電腦研究量子力學。

「這就是我在非常有限的空閒時間所做的事情。」他稱之為「業餘愛好」。接著，他補充，當DeepMind接近實現通用人工智慧時，就會開始進行必要的物理學實驗，以解開宇宙謎團。曾經驅使哈薩比斯決心開發通用人工智慧的個人抱負變成深夜消遣；白天，他忙著管理Google所有人工智慧業務，他的管轄範圍從原本大約400人的人工智慧研究人員，擴大到超過5,000人。

「你知道，隨著使命與技術的發展，情況會不斷變化。」哈薩比斯表示：「我們必須持續修正合適的治理結構，我認為我們現在的結構非常好。」

哈薩比斯沒有因為無法成立監督他工作的委員會及董事會而感到煩惱。「我們轉而成立許多內部委員會。」他說，他指的是由Google高層組成的各種內部「審核機構」。「我想，十年前我們第一次考慮這個問題時，我們的想法可能有些過度理想化。」

儘管哈薩比斯與奧特曼基於利他主義意圖，盡力與商業影響保持距離，但是現在這兩人實際上掌控全球規模最大的兩家公司。奧特曼開始主導微軟某些重要的研究計畫，如果他想要的話，未來有機會坐上微軟執行長大位。人們對於哈薩比斯也抱持相同的看法。某些Google過去與現在的員工揣測，未來他或許會取代皮蔡，成為字母公司執行長。

「哈薩比斯在倫敦主導Google最重要的研究計畫。我認為事前沒有人想到會是這樣的結果。」某位前Google高層指出：「這可能一直都是他的計畫。」

「未來幾年的贏家不會是研究實驗室。」前OpenAI科學家表示：「而是製造產品的企業，因為人工智慧不再只是研究而已。」

尼克．伯斯特隆姆的迴紋針故事，也就是某個超級人工智慧將全世界所有資源全部轉換成小金屬物件，最終毀滅人類的景象。聽起來像是科幻小說，但是從許多方面來說，它就是矽谷自身的寓言。

過去20年來，有幾家公司已經發展成為產業巨頭，主要原因是他們在追求目標時極度專注，甚至幾乎到了病態的地步。它們摧毀小型競爭對手，擴大市占率。有些科技公司是使用「北極星」來描述公司的目標，而不是不斷調整策略的「適性函數」。

多年來臉書的北極星是盡可能增加每日活躍使用者人數，祖克柏與他的管理團隊都是依據這個指標做出關鍵決策。但是持續追求成長的後果，就是引發一連串社會問題，從Instagram平台加劇青少年的身體形象焦慮，到加速臉書使用者的政治兩極化。

當科技專家努力想像超級智慧失控時會做出什麼事情，他們其實是看到自己在這個世界的影子。這個世界允許企業發展成不可阻擋的全球性壟斷勢力。

近期歷史上最具變革性的科技都是由少數人開發的，這些人對於科技在現實世界中引發的副作用充耳不聞，沉溺於取得巨大成就的欲望。真正的危險並非來自於人工智慧本身，而是來自於掌控它的人類任性妄為。（摘自《AI霸主》，天下文化出版）

Google 人工智慧 北極星

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