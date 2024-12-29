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意外！航空貨運12月比預期旺 元月漲勢再起

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航、長榮航。 聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
華航、長榮航。 聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影

航空貨運12月意外表現相當旺，在AI相關需求加快出貨腳步，電商因為歐美需求進入旺季，12月價量齊揚，預計元月因為農曆年前的趕工需求，再加上美東罷工壓力陰霾，急單加持下，元月需求更旺，預計1月1日起航空貨運價格漲勢再起。

國內最大的航空物流業者分析，12月受惠於AI、電商需求量比原預期還旺，推升航空貨運需求較去年前上個月都大幅度成長；尤其，在AI拉動相關半導體及跨境電商空運需求旺，12月的航空貨運出貨量比往年成長12%，載重噸數也年增7%，就目前市場需求分析，2025年首季航空貨運市場有望價、量齊揚。

華航（2610）加快2025年航空貨運市場布局，持續彈性調整航網布局，強化收益管理，積極爭取專案及中長期客製化包機，增攬半導體、冷鏈貨物、發動機及航材等高收益貨源，加強與整合型快遞業者及聯航策略合作，關注市場動態，掌握產業鏈脈動，追求貨運成長最大化。

長榮航空（2618）也看好2025年航空貨運市場，持續觀察川普當選後要怎麼執行政策，若「製造業會回流美國」，相對美國出口會增加，也會出現全新的商機；瞄準航空貨運市場商機，明年新增達拉斯航點後，加上既有的休士頓航點，可在德州做跨境運送；會密切注意貨流變化，並將貨機運能做最佳調整。

航空業者進一步指出，其中，東南亞的客貨需求成長，已是現在進行式，將密切關注貨流變化，若製造業回流美國，美國出口也會增加；航空貨運市場是受惠於電商、高科技產品持續出貨，看好電商未來仍將蓬勃發展看好明年航空貨運的上行趨勢，貨運會更亮麗。

華航 跨境電商 長榮航空

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