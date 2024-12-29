2024回顧與展望╱出國潮、預算轉移 百貨成長放緩
2024年對百貨零售業是挑戰、辛苦的一年。大環境影響包括大出國潮影響內需消費，尤其以過去業績占比最高的國際精品首當其衝，另外，受到新青安政策與台股高點，助攻買房熱潮讓上半年台灣房市大爆發，房價飆新高甚至讓央行不得不出重手打房。民眾預算轉移包括出國消費、把錢投入房市與股市，以及通膨讓消費者金錢支出趨向保守，都連帶影響內需消費力，讓今年百貨業成長放緩，需要花更多力氣才能拚出業績微幅成長。
持續增加更有趣的遊逛體驗，鎖定新世代喜好導入首度落地品牌、話題品牌，創造話題聲量、集客，仍是百貨商場努力的重點方向。以新光三越來說，全年有800個專櫃以上改裝，今年也導入日本連鎖串燒居酒屋「鳥貴族」、來自日本福岡的「NO COFFEE」、來自日本的貓咪咖啡館「MOCHA」等首度在台落地品牌，周年慶期間導入全台首發「任天堂快閃店」、「超級瑪利歐」集點活動創造話題。新光三越台南新天地暌違22年在今年也完成近半棟樓的大改裝，遠東SOGO復興館也啟動3.0改裝計畫，LV、香奈兒、愛馬仕精品店型升級擴大規模，今年LV率先嶄新登場。
2024年也有新商場誕生，包括由遠東SOGO營運的Garden City大巨蛋商場分階段開幕，一樓14家餐廳以及地下街率先於今年推出，大巨蛋有職棒、演唱會的大型聚客效益，成為台北休閒娛樂新地標。三井林口Outlet二館加入，增加100家專櫃，一館與二館總計達到約300家店鋪，為在地帶來更豐富的餐飲、親子娛樂機能。
展望2025年，大環境仍籠罩在通膨問題、全球經濟環境的不確定性，但百貨業仍有新話題，至少4家受注目的新商場將開出，包括三井不動產將在南港開出台灣第2座LaLaport購物中心；新光三越進駐南山台南廣場將開出台南第3間據點；大巨蛋Garden City全數開出，預計第2季開出A區影城棟、第4季開出B區商場棟；統一集團接手信義誠品原址打造全新Dream Plaza，將有全台最大、甚至有機會是全球最大的星巴克旗艦店，供應24小時營業的星巴克咖啡與博客來書店，為信義商圈的夜經濟擴大戰線。
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