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2024回顧與展望／量販超市強化電商平台功能 導入AI科技助力

聯合報／ 記者黃筱晴／專題即時報導
全支付開通跨境支付服務後強勢帶動會員數、交易金額大幅成長，目標衝刺成為電子支付領導者。記者黃筱晴／攝影
全支付開通跨境支付服務後強勢帶動會員數、交易金額大幅成長，目標衝刺成為電子支付領導者。記者黃筱晴／攝影

2024年在出國旅遊、各種運動賽事、演唱會的熱絡發展下，消費者出門玩的時間更多了，也讓主打家庭需求的超市、量販店鋪持續面臨業績挑戰，除了持續拓展線上購物服務、在店鋪提供更多元的服務與商品，希望吸引更多年輕消費族群加入之外，也穩健尋求合適地點展店。

超市龍頭全聯門市數量已達1,210家，合併大潤發後，今年總體業績可望超越2,100億元。年末跨界攜手Netflix《魷魚遊戲》推出線上線下一系列整合活動，強勢吸引更多年輕客群成為會員，同時透過遊戲型態活化APP打開率及使用率；旗下線上購物服務「隔日達」也正式改名「全電商」更強化電商平台角色。另外，全支付今年初開通日本跨境支付後強勢帶動會員數、交易金額大幅成長，目前會員數已達508萬，2025年初預計開通韓國跨境支付，目標衝刺成為電子支付領導者。

整併至統一集團的家樂福，今年在線上平台的合作更加緊密，明年度預計也會有更多的實體通路合作佈局。線上購物部分，下半年新開通「線上商城」，導入更多實體店鋪沒有的商品與品牌，快電商「家速配」則是導入更多AI服務，包括食譜、侍酒師、智慧櫥窗等；在店鋪端，則是更靈活地推出許多熱門IP，吸引年輕消費者、觀光客進店採購。

隨著人口結構、消費行為改變，消費者更偏好於生活圈附近的中小型超市少量多次消費，大型量販店鋪則持續推出差異化服務、多元選品來因應。

而目前有超過400萬會員的美式賣場Costco好市多，今年維持14家門市，其中4家持續穩居全球銷售額Top 10榜單，年營業額破千億。下一家店據傳將開在業績最好的台中，地點可能落在海線地區，如果開成，將會是台中的第3間分店。

綜觀來看，通膨、消費習慣、人口結構的多重影響下，各大超市量販通路今年展店步伐都趨緩，將重點放在服務升級，以及電商平台的拓展，同時，也透過更多AI科技、數位化的互動，希望吸引更多不同年齡層的消費者加入、同時提升現有消費者的黏著度。

全聯跨界攜手Netflix《魷魚遊戲》推出線上線下一系列整合活動，強勢吸引更多年輕客群成為會員。圖／全聯福利中心提供
全聯跨界攜手Netflix《魷魚遊戲》推出線上線下一系列整合活動，強勢吸引更多年輕客群成為會員。圖／全聯福利中心提供
家樂福量販店鋪持續推出多元服務，像是「代客煮」服務推出後就大受消費者歡迎。圖／家樂福提供
家樂福量販店鋪持續推出多元服務，像是「代客煮」服務推出後就大受消費者歡迎。圖／家樂福提供
好市多傳出將於台中海線地區開設台中第3間分店。記者黃筱晴／攝影
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消費者 超市 電商

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