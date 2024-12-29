高鐵延伸屏東設六塊厝周邊屏科園區 房仲觀察穩定緩漲

高鐵延伸屏東，不論採高雄案、左營案，設在屏東市六塊厝站基調未變。熟悉高屏房仲業者劉羽菲觀察，前年開始就有北部投資客想要收購六塊厝計畫區內農地。屏東市近年重大建設，大武營區屏東榮總周邊、和生市地重劃區，近年房價穩定緩漲。

屏東房仲業者楊信華說，高鐵南延屏東開始被討論，房產關注度高，也產生不是只有六塊厝，周邊有設屏東科學園區，也有帶動房價一部份，且屏東這幾年發展都很正向。

住商不動產高雄明華河堤加盟店劉羽菲觀察，屏東市房價來看，由於中央第七波打房，加上高鐵延伸屏東，已經講了很多年，房價目前緩漲，買房的客人大多是自住居多，不會因為高鐵特別想要找該區。

高鐵延伸屏東，周邊打造高鐵特定區，包括有屏東科學園區、屏科實驗中學等，劉羽菲說，反倒是要進入屏科實中學區的家長們詢問度較高。

另外，屏東榮總大武營區附近，劉羽菲說，近期詢問度高，且周邊正在興建連鎖咖啡店，附近店面，都有預期心理，可能會開始活絡。屏東市目前房價，看地段，一坪有開在21到25萬都在正常範圍內，有些熱門地段會開到30到35萬一坪。