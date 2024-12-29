零售業龍頭momo謝年會 席開300桌、獎金破千萬

歲末年終，台灣線上零售業龍頭富邦媒舉行謝年會，呼應20周年以「開箱下一個自己」為主題，邀請momo及富昇物流、富美康健等子公司共數千名同仁，於南港展覽館席開近300桌，momo董事長蔡明忠帶領經營團隊蒞臨激勵，更祭出總計破千萬、中獎率逾45%的獎金與員工同樂。

蔡明忠表示，迎接20周年的全新挑戰，2024年momo三大服務持續堆疊創新能量，由平台數據優勢延伸的「momo Ads」穩健拓展，在活化數據流量以提升核心競爭力的同時，也為廣告主帶來更精準的曝光與轉化效果，以電視購物為利基的「直播電商轉型工程」發威，豐富多元的內容帶動觀眾黏著度提升，2024上半年直播觀看流量即年增近150%，直播業績成長更飆破280%，為momo直播電商繳出漂亮成績單。

蔡明忠表示，全新營運模式「mo店+」被賦予豐富多元商品力的使命，極具彈性的合作模式至今已吸引近5,000間供應商進駐，上架商品數逾百萬件。加上南台灣最大倉儲「南區儲配運輸物流中心」啟用，以及「綠活會員」低碳轉型的綠色永續行動力等，多方展現momo企業營運的韌性與永續經營的理念，2025年momo將持續探索多元科技電商的第二曲線，為平台經濟挹注長期成長動能。

富邦媒指出，謝年晚會開場表演由momo總經理谷元宏領頭登台，攜手資深副總經理洪偉釗、副總經理謝友甄、副總經理王莉蓉、副總經理呂鈺萍與副總經理林合壎，改編耳熟能詳的經典名曲，演唱「momo未來不是夢」激勵團隊士氣，開場即將現場氣氛炒到高點。活動中也邀請到新生代歌手「9m88」壓軸媚力登場。momo更祭出超過千萬總獎金，中獎機率高達45%。