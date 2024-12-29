快訊

MLB／連生小孩都有緣！大谷、賈吉第一胎同年報到 球迷：永遠的宿敵

有家族癌症病史，為什麼醫師不讓我自費檢查？跟1原因有關

零售業龍頭momo謝年會 席開300桌、獎金破千萬

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
momo富邦媒謝年會呼應20週年以「開箱下一個自己」為主題，邀請數千名同仁於南港展覽館席開近300桌共襄盛舉。圖／富邦媒提供
momo富邦媒謝年會呼應20週年以「開箱下一個自己」為主題，邀請數千名同仁於南港展覽館席開近300桌共襄盛舉。圖／富邦媒提供

歲末年終，台灣線上零售業龍頭富邦媒舉行謝年會，呼應20周年以「開箱下一個自己」為主題，邀請momo及富昇物流、富美康健等子公司共數千名同仁，於南港展覽館席開近300桌，momo董事長蔡明忠帶領經營團隊蒞臨激勵，更祭出總計破千萬、中獎率逾45%的獎金與員工同樂。

蔡明忠表示，迎接20周年的全新挑戰，2024年momo三大服務持續堆疊創新能量，由平台數據優勢延伸的「momo Ads」穩健拓展，在活化數據流量以提升核心競爭力的同時，也為廣告主帶來更精準的曝光與轉化效果，以電視購物為利基的「直播電商轉型工程」發威，豐富多元的內容帶動觀眾黏著度提升，2024上半年直播觀看流量即年增近150%，直播業績成長更飆破280%，為momo直播電商繳出漂亮成績單。

蔡明忠表示，全新營運模式「mo店+」被賦予豐富多元商品力的使命，極具彈性的合作模式至今已吸引近5,000間供應商進駐，上架商品數逾百萬件。加上南台灣最大倉儲「南區儲配運輸物流中心」啟用，以及「綠活會員」低碳轉型的綠色永續行動力等，多方展現momo企業營運的韌性與永續經營的理念，2025年momo將持續探索多元科技電商的第二曲線，為平台經濟挹注長期成長動能。

富邦媒指出，謝年晚會開場表演由momo總經理谷元宏領頭登台，攜手資深副總經理洪偉釗、副總經理謝友甄、副總經理王莉蓉、副總經理呂鈺萍與副總經理林合壎，改編耳熟能詳的經典名曲，演唱「momo未來不是夢」激勵團隊士氣，開場即將現場氣氛炒到高點。活動中也邀請到新生代歌手「9m88」壓軸媚力登場。momo更祭出超過千萬總獎金，中獎機率高達45%。

momo 富邦媒

延伸閱讀

momo富邦媒謝年會 持續發展多元科技電商第2曲線

富邦媒尾牙登場 蔡明忠：2025年探索電商第二曲線

前一晚吃太多怎麼辦？準新娘5招將身體「重置」成功甩肉9公斤

蔡明忠看好AI熱度不減 台灣經濟發展持續受惠

相關新聞

美東碼頭罷工陰霾籠罩 運價喊漲貨櫃三雄將受惠

美東碼頭罷工陰霾籠罩，2025年元月出貨的貨櫃已宣布漲價，不想加價者只能排隊等空艙位及新船期；物流業者預計，遠東-美西再...

零售業龍頭momo謝年會 席開300桌、獎金破千萬

歲末年終，台灣線上零售業龍頭富邦媒舉行謝年會，呼應20周年以「開箱下一個自己」為主題，邀請momo及富昇物流、富美康健等...

逸達前列腺癌藥三個月劑型美國上市 申請進入實質審查

逸達（6576）29日公告，該公司開發的前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI三個月劑型美國新藥申請（NDA）已進入實質審查階...

日產敲定與本田2026年成為一家人後 鴻海已鎖定下個日本併購目標？

鴻海成為日本汽車新力量的機會，真的失之交臂了嗎？ 日產汽車與本田汽車於周一（23日）下午在東京召開共同記者會，雙方簽署合作備忘錄（MOU），將討論把雙方的管理層級整合至一家新成立的控股公司，希望在2025年6月完成談判、簽署合作協議，並於2026年8月前成立控股公司。 雙方希望藉此得以快速開發電動車及軟體整合，以維持兩家公司在全球汽車市場的競爭力，並計劃把控股公司在東京證交所上市（IPO），原本日產及本田汽車的股票則下市。 日本伊藤忠綜合研究所認為，如果需要出手救援陷入經營危機的日產汽車，其實鴻海比本田更適合，因為現在日產最需要的不是擴大生產規模，而是開發新產品的速度，這點鴻海明顯更有優勢。 也有日本汽車線資深記者認為，就算鴻海這次沒能入主日產汽車，也可能早就鎖定下一個在日本的購併對象了。

它靠快樂用人術躍台中最夯燒肉店 老井：別因CP值、客人讓夥伴委屈

台灣人愛吃燒肉，台中更是一級戰區。在今年，老井極上燒肉異軍突起，成為台中人最愛燒肉品牌。

瑞音》抗噪功能比AirPods還強 它練功五年逆襲助聽市場

「他說，你們做音效，跨聲學最有機會。」台灣IC大廠瑞昱創辦人、弘憶國際董事長葉佳紋表示，五年前在台大前校長楊泮池大力鼓吹下，集團開始投入助聽產品開發，終於在五年後，看到隧道盡頭的亮光。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。