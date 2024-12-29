美東碼頭罷工陰霾籠罩 運價喊漲貨櫃三雄將受惠

美東碼頭罷工陰霾籠罩，2025年元月出貨的貨櫃已宣布漲價，不想加價者只能排隊等空艙位及新船期；物流業者預計，遠東-美西再漲1,500美元，漲幅三成，遠東-美東加價1,000元，漲幅15%。法人估，長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）明年第1季營運可望維持今年第4季旺季水準。

根據最新一期運價，遠東到美西每FEU（40呎櫃）4,581美元，漲幅9.1%；遠東到美東每FEU達6,074美元，漲幅7.7%；因應最近走美東可能會遇到罷工，航運業者提醒客戶要注意風險；除了運價會漲，各大航商也會因應美東萬一發生罷工做各種規劃。

陽明等已經宣布如發生罷工，美東將徵收港口擁擠附加費。目前給客戶報價從元月開始到14日止的報價再度上漲，遠東到美西線每40呎櫃價格來到5,950到6,100美元，跟最新一周運價相較漲幅達三成；遠東到美東每40呎櫃來到6,950到7,100美元，漲幅也達15%以上。

2025年元月貨櫃輪市場價格變化 圖／經濟日報提供

國內物流業者指出，遠東-北美線不只現在周周漲，明年元月還會漲，萬一罷工後影響更恐怖，目前無法預估。

北美線的價格現在都是參考用，可以收貨，但是以「進倉日」為準，1月開始調漲價格， 所以沒有加價的客戶如果沒有排到船期只能等，除非願意接受元月加價，否則無法提早出貨。

北美線各種漲價都需要在一個月前先報備，陽明日前率先宣布因應未來市場變化，一旦確定美東碼頭自2025年1月16日起罷工或怠工，將徵收港口擁擠附加費，每20呎櫃徵收800美元、每40呎櫃徵收1,000美元。據了解，各家業者包括長榮及萬海等也會因應罷工提出各種方案。

此外，歐洲線元月上旬觀察到還是處於船舶調度吃緊狀況，上半月不少空白航班，造成艙位較滿，航商已喊出「subject to roll 」，意思是本次船期艙位較滿，願意等待有艙位再裝船，價格維持在每40呎櫃約4,900到5,100美元。

物流業者表示，2023年10月中旬因中東局勢緊張，紅海危機爆發，造成貨櫃輪產業供需大逆轉，全球船舶供應量從原本供過於求變成供給不足，2024年運費比2023年超乎預期的好；2025年開春市場需求量大，又有各種因素干擾，市場看起來熱度可持續。