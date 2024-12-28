總投資金額達80億元 台中李方艾美酒店傳將公開標售

總投資金額達80億元、萬豪集團在中部地區最高級酒店「台中李方艾美酒店」，傳出委託不動產公司上網公告，將以公開標售的形式出售整棟酒店，並訂2025年4月17日開標，引發業界關注。據了解，近期曾有買家有意接手，但疑似價格太高未成。

而據了解，此次標售應該只是業主在進行資產配置管理，酒店和萬豪國際集團有簽約，因此現場營運不會受影響。

李方艾美酒店所屬棟大樓完工於1998年，是台中舊市區的知名地標，尤其樓頂的旋轉層更是其特色，歷經金沙百貨大樓、金沙休閒購物中心、神鑑大樓等數度更迭後，自2013年起改由李方酒店集團接手，並於2015年變更為李方艾美酒店。

李方艾美酒店在2022年風光營運，成為萬豪集團在台灣第21個據點，住房率也在八、九成以上，營運成績不俗。近日卻委託普華國際不動產公司公告，將以公開標售的形式進行整棟酒店的出售，預計2025年4月17日開標，引發業界關注。

據了解，李方酒店集團一直有資金問題，導致現金流吃緊，雖然酒店住房率及營運績效穩健成長，但酒店總投資金額高達80億元，以一般酒店攤平成本要10至20年，酒店本身目前進帳難以維持。

業界指出，李方艾美酒店開幕後一直傳出有求售的訊息，期間也確實有買家有意接手，不過李方酒店集團開價100億元，疑似價格太高未成，此次公開標售，讓出售更公開化，藉此吸引更多買家，但也有業者認為，這是酒店的策略，可能不是真的要賣，而是想尋求合作及資金投入。

台中李方艾美酒店座落台中火車站左前方，是李方酒店管理集團打造的高端酒店，為萬豪集團在台第21家據點，原址為1998年完工的金沙百貨大樓，2001年轉手，2005年一場大火後停業並荒廢多年，2013年由「迪化街大帳房」創的李方酒店管理集團以24.6億元買下，並斥資重新整修，且加盟引進萬豪集團旗下艾美酒店品牌進入市場。

李方艾美酒店地上27樓，共規劃228間客房，以及多個不同風格的餐飲空間、大型宴會廳、健身房、會議廳及露天高空泳池等。