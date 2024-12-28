AI預知未來關鍵8小時！李謀偉花3年讓李長榮變關燈工廠

傳產石化業缺人才該怎辦？李長榮集團董事長李謀偉導入AI長達7~8年，訓練AI預測工廠「未來8小時」運作數據以及產品品質，為何「8小時」至關重要？他透露，石化業被詬病要輪班，找人不易，他目標3~5年內撤掉晚班（23:00~07:00），打造夜間關燈工廠，解決徵才難題，下一步還要幫每位新進人員配一支機器人，他笑稱就跟星際大戰R2D2機器人一樣，讓菜鳥瞬間變老鳥。

李謀偉出席工研院「AI賦能．半導體領航—2024南臺灣產業策略論壇」指出，他在工廠所有機器都放上感測器，連續7~8年做「預測」測試，希望預測「未來8小時」工廠數據，目前預測維運數據的精準度高達88.9%，預測產品品質的精準度更高達94.64%。

李謀偉表示，他不只是做線上產品品質預測，更要做工廠所有參數的8小時預測。而為何關鍵的8小時這麼重要？

李謀偉指出，台灣缺工，若能預測工廠未來8小時的操作參數，那麼晚班就不用人了，他坦言石化業要找工人，最被詬病是要輪大夜班，「若有一天把大夜班去掉的話，找人就容易多了，且工廠會更可靠」。

但要做到關燈工廠，尤其石化業是具有危險性的行業，如何保護資料至關重要。李長榮說，要做到晚上關燈工廠有很多事要做，非常困難，必須建置全5G工廠，所有設施都要放視覺鏡頭，並要收集所有數據針對各功能做AI模型訓練，打造一個數位孿生工廠。

究竟多久可以讓夜間變成關燈工廠？他表示一般而言要5~7年，不過他已經找到一個相對簡單的方式，可以3~5年做到，他第一步會先做類似星際大展的可愛機器人R2D2，也就是Copilot助理機器人當新進人員的伙伴，

「我常跟同仁講，星際大戰有一個可愛機器人R2D2，我希望未來每個工廠新進操作員旁邊都有一個R2D2，菜鳥要做一件事時，機器人會說對或錯做提醒，讓菜鳥馬上也能變資深。」

「AI對我們石化業衝擊非常大，所以我們對AI非常重視，如果我們沒有AI，一定會被淘汰的，而未來如何用AI做故障與診斷及品管，甚至讓每個人虛擬或實際有一個小跟班 隨時給予指導，都是很重要的。」他說。

李謀偉表示，最近集團跟高雄市政府合作，讓工廠除了網路纜線外，還打造一個廠內可信賴資料收集情報網路系統，非常具可靠度，不受天氣等因素影響。

而AI為何很重要？李謀偉透露，集團每年都在增加產能，2024年就增加6.8%產量，是5年來新高，但管銷費用卻沒有增加，靠的就是AI。

缺人才！李謀偉兩寶貝女兒都是AI專家

李謀偉透露，今年5月他參加了亞洲石化業會議，地點在首爾，他發現，韓國、日本、印度、新加坡、德國同業都沒有人用AI，讓他非常驚訝，追根究底，是因為石化業不酷，找資料科學家來上班5~6個月就跑了，投資打水漂，經過幾輪折騰，大家都乾脆放棄。

李謀偉表示，這表示李長榮集團的機會來了，因為集團一直推動AI，但這行業最大挑戰還是人才，如何讓人才靜心留下來做事，

他透露最近有個想法，由於台灣有一群石化業公司，他希望站出來組織一個跨公司的AI社會新創企業，邀群聯或工研院來投資參加，這個大聯盟公司讓台灣有機會把產業做起來，並解決人才問題，「AI公司比較SEXY」，他笑說，員工會願意留任。

對此工研院執行副總暨總營運長余孝先表示，人才永遠不足，某個產業若每個公司聘兩個人，100家公司加起來就是200人，但其實一家公司兩個人能做的事非常少，但200個人如果放在工研院，能做出來的東西可以提供上百家企業使用，就是一個中央廚房概念，至於李謀偉想成立私人公司，這樣誘因更高，也是某種AI產業化的策略。

李謀偉不僅事業擁抱AI，兩個女兒也是AI高材生，大女兒跟隨AI教母李飛飛學習就讀博士班，小女兒也在美深造，李謀偉表示，他從女兒哪兒也學到很多，現在集團用AI管理廢水淨水等工作都推動得早，石化業靠油價及原料價格賺錢，現在更開發預測下週原料價格的AI，做原料跟產品庫存控制。

他自豪地說，李長榮集團打造一個「Spider AI」針對大宗原料及市場趨勢做預測，目前已有86%可靠度，並據此採購原料，累計利潤率貢獻達2%，該數據比國際顧問公司預測得還精準，準確度還在不斷提升中，從一開始76%不斷提高，每年拉高一個百分點，而打敗國際顧問公司，關鍵就是李長榮掌握8年以來大數據。