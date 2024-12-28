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momo富邦媒謝年會 持續發展多元科技電商第2曲線

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
momo富邦媒今日舉行謝年會，董事長蔡明忠帶領經營團隊蒞臨激勵。富邦媒／提供
momo富邦媒今日舉行謝年會，董事長蔡明忠帶領經營團隊蒞臨激勵。富邦媒／提供

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）今（28）日舉行謝年會，呼應20週年以「開箱下一個自己」為主題，邀請momo及富昇物流、富美康健等子公司共數千名同仁，於南港展覽館席開近300桌。momo今年前11個月累積營收衝破千億元大關，年增3.3%，今年已確定可創營收新高。

momo董事長蔡明忠表示，迎接20週年的全新挑戰，2024年momo三大服務持續堆疊創新能量，由平台數據優勢延伸的「momo Ads」穩健拓展，在活化數據流量以提升核心競爭力的同時，也為廣告主帶來更精準的曝光與轉化效果。以電視購物為利基的「直播電商轉型工程」發威，豐富多元的內容帶動觀眾黏著度提升，2024上半年直播觀看流量即年增近150%，直播業績成長更飆破280%，為momo直播電商繳出漂亮成績單。

全新營運模式「mo店+」被賦予豐富多元商品力的使命，極具彈性的合作模式至今已吸引近5,000間供應商進駐，上架商品數逾百萬件，為消費者帶來「多、快、好、省」全方位購物體驗。加上南台灣最大倉儲「南區儲配運輸物流中心」正式啟用，以及「綠活會員」低碳轉型的綠色永續行動力等，多方展現momo企業營運的韌性與永續經營的理念。2025年momo將持續探索多元科技電商的第二曲線，為平台經濟挹注長期成長動能。

momo 電商

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