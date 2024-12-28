守護民眾不動產 內政部籲申請地籍異動即時通

近年來發生多起不法分子勾結專業人士誘騙民眾將名下房地產抵押貸款，造成財產損失。對此，內政部長劉世芳今（28）日提醒，不動產價值高，易為不法人士覬覦鎖定的目標，民眾須提高警覺，避免落入詐騙話術陷阱，並建議申請「地籍異動即時通服務」，在不動產有被申請買賣、贈與、調解移轉或設定抵押權登記等異動時，所有權人及指定的1位對象(如家人)，能即時收到簡訊或電子郵件通知，如確認非本人申請案件時，得及時向地政事務所提出異議，攔阻產權異動，守護民眾不動產產權。

劉世芳說明，為協助民眾於第一時間掌握自身不動產異動情形，內政部自2016年推出「地籍異動即時通服務」，截至2024年第3季已累積28.5萬人申請，光是今年前三季就有12.6萬人申請，大約是2017年至2022年共六年12.2萬人的全部申請量，顯示民眾對於不動產防詐通知的需求量大增，防詐意識抬頭。

劉世芳指出，民眾申請「地籍異動即時通服務」除可就近到任一地政事務所臨櫃申請外，在新取得不動產申辦買賣等移轉登記時，也可以併土地登記案件提出申請，或是使用自然人憑證或工商憑證於地政司「數位櫃臺」網站免費申請，讓產權多一層保障。

劉世芳再次提醒，民眾遇到可疑情形，請撥打24小時的165反詐騙諮詢專線求證，避免輕易將房地產設定抵押，防止上當受騙。