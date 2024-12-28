快訊

更裁還駁回？柯文哲交保北檢抗告 高院明早9點公布結果

對嗆挺麥當勞雄中生「來找我討論」 雄中校長：只想保護學生

守護民眾不動產 內政部籲申請地籍異動即時通

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

近年來發生多起不法分子勾結專業人士誘騙民眾將名下房地產抵押貸款，造成財產損失。對此，內政部長劉世芳今（28）日提醒，不動產價值高，易為不法人士覬覦鎖定的目標，民眾須提高警覺，避免落入詐騙話術陷阱，並建議申請「地籍異動即時通服務」，在不動產有被申請買賣、贈與、調解移轉或設定抵押權登記等異動時，所有權人及指定的1位對象(如家人)，能即時收到簡訊或電子郵件通知，如確認非本人申請案件時，得及時向地政事務所提出異議，攔阻產權異動，守護民眾不動產產權。

劉世芳說明，為協助民眾於第一時間掌握自身不動產異動情形，內政部自2016年推出「地籍異動即時通服務」，截至2024年第3季已累積28.5萬人申請，光是今年前三季就有12.6萬人申請，大約是2017年至2022年共六年12.2萬人的全部申請量，顯示民眾對於不動產防詐通知的需求量大增，防詐意識抬頭。

劉世芳指出，民眾申請「地籍異動即時通服務」除可就近到任一地政事務所臨櫃申請外，在新取得不動產申辦買賣等移轉登記時，也可以併土地登記案件提出申請，或是使用自然人憑證或工商憑證於地政司「數位櫃臺」網站免費申請，讓產權多一層保障。

劉世芳再次提醒，民眾遇到可疑情形，請撥打24小時的165反詐騙諮詢專線求證，避免輕易將房地產設定抵押，防止上當受騙。

劉世芳 詐騙

延伸閱讀

詐騙集團騙抵押房產頻傳 內政部籲申請地籍異動即時通

柯建銘成深偽影片受害者 劉世芳：警政署掌握來自境外

劉世芳：卓榮泰言論被扭曲 「救災完全沒有藍綠之分」

藍綠爭論不休…內政委員會續空轉 劉世芳：修法針對個別政黨非好現象

相關新聞

momo富邦媒謝年會 持續發展多元科技電商第2曲線

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）今（28）日舉行謝年會，呼應20週年以「開箱下一個自己」為主題，邀請momo及富昇物...

星宇航空年終獎金2個月 明年再加薪3.5%至5%

疫後航空業復甦，營收屢創佳績。星宇航空今年掛牌上市，第3季單季營收及獲利再創歷史新高。星宇航空表示，為感謝全體員工的付出...

供應鏈股價已反映Nike保守財測 市場看好後市營運表現

Nike公布上季財報（2024年9至11月），表現優於預期，其中，營收124億美元，略優於市場預期，每股獲利（EPS）0...

星宇航空大紅包！員工將獲2個月年終獎金 明年加薪3.5％至5％

星宇航空（2646）感謝全體同仁的付出與辛勞，公司將發放2個月的年終獎金，並依同仁年資與職級，調薪3.5～5%，期許20...

松益發建設推新案已銷九成 要讓年輕人買得起房

在石材界舉足輕重成立逾40年的松益發建築集團，從高檔建材跨足建築業，還邀請女神郭雪芙擔任品牌大使，先後在高雄市區推出多個...

董娘精品換愛心！想辦法愛心公益市集在市民廣場登場

冬季冷空氣一波波來襲，卻抵擋不了粉暖登場的年度公益盛會。第七屆「想辦法愛心公益市集」今(28)日上午在台中市公益路市民廣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。