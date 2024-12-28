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星宇航空大紅包！員工將獲2個月年終獎金 明年加薪3.5％至5％
星宇航空（2646）感謝全體同仁的付出與辛勞，公司將發放2個月的年終獎金，並依同仁年資與職級，調薪3.5～5%，期許2025再創佳績。
星宇航空表示，今年在全體同仁齊心努力之下，開航10條新航線、引進5架新機、建立台中機場第二基地，並且順利地掛牌上市。星宇航空日前宣布拿下桃園航空城首批推出「桃園航空城優先產專區」標售案，星宇航空得標地約14.39公頃，座落桃園國際機場附近，後續將進行土地開發計畫準備，星宇航空將在此興建企業園區，並配合整體營運發展與需求分階段開發。
該公司27日董事會通過桃園航空城新總部發包給德昌營造興建，預計斥資5.05億元，發包的部分預計於2025年動工興建，估計未來可增加約11萬個直接及間接就業機會，為桃園創造可觀的周邊效益；另外，A350F新型貨機有5架轉為正式訂單，總金額不超過15.65億美元。
星宇航空受惠於航空市場需求回升，以及全球油價持續維持低檔，第三季獲利寫下亮麗成績，1-9月累計總營收為259.27億，年增62%，稅後純益15.35億，年增389%，每股盈餘0.64元，相較去年同期增加300%。
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