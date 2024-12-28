聽新聞
0:00 / 0:00
星宇航空年終獎金2個月 明年再加薪3.5%至5%
疫後航空業復甦，營收屢創佳績。星宇航空今年掛牌上市，第3季單季營收及獲利再創歷史新高。星宇航空表示，為感謝全體員工的付出與辛勞，將發放2個月的年終獎金，並依員工年資與職級調薪3.5%至5%。
星宇航空指出，今年在全體員工齊心努力之下，開航10條新航線、引進5架新機、建立台中機場第二基地，並且順利的掛牌上市。為感謝全體員工的付出與辛勞，公司將發放2個月的年終獎金，並依同仁年資與職級，調薪3.5%至5%，期許2025再創佳績。
受惠全球航空市場需求回升，星宇航空今年第3季單季獲利6.35億元，1至9月累計總營收為259.27億，年增62%，營收及獲利再創歷史新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言