星宇航空年終獎金2個月 明年再加薪3.5%至5%

疫後航空業復甦，營收屢創佳績。星宇航空今年掛牌上市，第3季單季營收及獲利再創歷史新高。星宇航空表示，為感謝全體員工的付出與辛勞，將發放2個月的年終獎金，並依員工年資與職級調薪3.5%至5%。

星宇航空指出，今年在全體員工齊心努力之下，開航10條新航線、引進5架新機、建立台中機場第二基地，並且順利的掛牌上市。為感謝全體員工的付出與辛勞，公司將發放2個月的年終獎金，並依同仁年資與職級，調薪3.5%至5%，期許2025再創佳績。

受惠全球航空市場需求回升，星宇航空今年第3季單季獲利6.35億元，1至9月累計總營收為259.27億，年增62%，營收及獲利再創歷史新高。